Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 14 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: मकर संक्रांति से पीएमओ साउथ ब्लॉक से हटकर दारा शिकोह रोड स्थित सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट होगा. वहीं, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ. इन खबरों के अलावा, IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने तोप गोलों में रैमजेट इंजन लगाकर उनकी मारक क्षमता को दोगुना की. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

साउथ ब्लॉक नहीं, सेवा तीर्थ... आज से बदल जाएगा पीएम मोदी के दफ्तर का पता, जानें- नए PMO की खासियत



मकर संक्रांति के दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर का पता बदलने जा रहा है. साउथ ब्लॉक में मौजूद पीएमओ पर 'सेवा तीर्थ’ परिसर में ट्रांसफर हो सकता है. दारा शिकोह रोड पर बना यह नया कार्यालय सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है. आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की जगह बदलेगी.

दिल्ली-एनसीआर में ठंड और शीतलहर का कहर, गंगासागर-प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब, लगा रहे आस्था की डुबकी



दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से ही कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है. सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे आम जनजीवन और यातायात पर असर पड़ रहा है. राजधानी और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है. आज मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है. श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं.

IIT मद्रास ने तोप के गोलों में लगाया रैमजेट इंजन, रेंज बढ़ाकर दोगुना कर दिया



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास ने रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. वैज्ञानिकों ने 155 mm की सामान्य तोपखाने के गोलों में रैमजेट इंजन लगाकर उनकी मारक क्षमता को लगभग दोगुना कर दिया है. इस नई तकनीक से मौजूदा तोपों की रेंज बहुत बढ़ जाती है, वो भी बिना किसी नई तोप या महंगे मिसाइल सिस्टम की जरूरत के.

कौन हैं आयुषी सोनी? जिन्हें जबरन किया गया रिटायर्ड आउट, WPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा



आयुषी सोनी ने महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह WPL इतिहास की पहली बल्लेबाज बन गई हैं, जिन्हें रिटायर्ड आउट किया गया. यह घटना WPL 2026 में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान हुई. यह मैच मंगलवार को नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला गया.

मुश्किल में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो', गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी ने भेजा नोटिस, मांगे 2 करोड़



शाहिद कपूर और निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘ओ रोमियो’ विवादों में घिर गई है. गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि फिल्म में उनके पिता की छवि नकारात्मक दिखाई जा सकती है. सनोबर शेख ने 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग करते हुए सात दिन में राशि देने को कहा है.

IAF की बढ़ेगी ताकत, 114 राफेल विमानों के लिए 3.25 लाख करोड़ की मेगा डील पर चर्चा जल्द, भारत में होगी मैन्युफैक्चरिंग



भारत सरकार ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की मेगा डिफेंस डील को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है. रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में अगले 2 से 3 दिनों में इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होगी. इन फाइटर जेट्स का निर्माण भारत में लगभग 30 फीसदी स्वदेशी सामग्री के साथ किया जाएगा.

Avengers Doomsday Teaser: वकांडा पहुंचे फैंटास्टिक फोर, 'एवेंजर्स डूम्सडे' में ब्लैक पैंथर की भी होगी वापसी



मार्वल की फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का आखिरी ट्रेलर रिलीज हो गया है. एंथनी और जो रूसो के निर्देशन में बनी यह फिल्म 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. फिल्म में एमसीयू के कई सुपरहीरोज नजर आएंगे. फिल्म में विलेन डॉक्टर डूम का किरदार रॉबर्ट डाउनी जूनियर निभा रहे हैं, जिन्होंने पहले आयरनमैन का रोल मार्वल की फिल्मों में निभाया था.

मणिपुर में सरकार के गठन की चर्चा तेज, KZC ने बुलाई जनसभा



मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के खत्म होने की समयसीमा 13 फरवरी नजदीक आते ही सरकार गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कुकी जो काउंसिल ने राज्य के सभी जिलों में 14 जनवरी को मास रैली निकालने की अपील की है. बताया जा रहा है कि कुकी समुदाय की इस रैली का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार से लंबे वक्त से लंबित राजनीतिक समाधान की मांग है.

पाकिस्तानी कनेक्शन पड़ा भारी, T20 वर्ल्ड कप के ल‍िए इस ख‍िलाड़ी को न‍हीं मिला भारत का VISA



पाकिस्तान में जन्मे अमेरिका के तेज गेंदबाज अली खान को टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप के लिए भारत का वीजा नहीं मिला है. उन्होंने इसे लेकर इंस्टाग्राम पर दर्द जताया है. अली खान का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटक शहर में हुआ था. फिलहाल वह अमेरिका की नेशनल टीम के अहम सदस्य हैं. अली खान का अमेरिकी टीम के लिए शानदार रिकॉर्ड रहा है.

प्रयागराज माघ मेले में लगी भीषण आग, कल्पवासी भागे, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू



प्रयागराज के माघ मेले में सेक्टर 5 स्थित नारायण शुक्ला धाम शिविर में मंगलवार शाम अचानक आग लग गई. चंद मिनटों में 15 टेंट और लगभग 20 दुकानें राख हो गईं. आग भड़कते ही लोग अपनी जान बचाकर बाहर भागे. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत पहुंची और पांच दमकल वाहन आग पर काबू पाने में लगे. आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है.



