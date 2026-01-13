मुश्किल में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो', गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी ने भेजा नोटिस, मांगे 2 करोड़

शाहिद कपूर और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' चौंकाने वाले विवाद में घिर गई है. फिल्म के निर्माताओं को हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने एक नोटिस भेजा है. इस नोटिस में सनोबर ने आपत्ति जताई है कि फिल्म में उनके पिता की छवि नकारात्मक तरीके से दिखाई जा सकती है. साथ ही उन्होंने इसके लिए 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है. उन्होंने कहा है कि यह धनराशि सात दिनों के अंदर उन्हें दी जाए.

और पढ़ें

हुसैन उस्तारा की बेटी ने क्या कहा?

बॉलीवुड हंगामा ने एक सूत्र के हवाले से बताया, 'यह नोटिस पिछले हफ्ते प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला (नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट) और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज को भेज गया था. इसमें दावा किया गया है कि ओ रोमियो में हुसैन उस्तारा को बुरे नजरिए से दिखाया गया है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा पर असर हो सकता है. इसलिए उन्होंने इसके लिए 2 करोड़ रुपये की मांग की है. पैसों की मांग के साथ-साथ सनोबर ने कथित तौर पर निर्माताओं से अनुरोध किया है कि उनकी चिंताओं को संतोषजनक ढंग से दूर किए जाने तक फिल्म की रिलीज को रोक दिया जाए या फिर इसे कैंसिल कर दिया जाए.'

मेकर्स ने दिया जवाब?

इस मामले ने काफी चर्चा छेड़ दी है. लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि फिल्म के निर्माताओं की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह फिल्म किसी असली जिंदगी के शख्स पर आधारित है या नहीं. फिर भी कुछ समय से यह अटकलें चल रही हैं कि 'ओ रोमियो' हुसैन उस्तारा और सपना दीदी से जुड़ी कहानियों से प्रेरित हो सकती है. इसके अलावा 10 जनवरी को रिलीज हुए पिक्चर के टीजर में यह बताया गया था कि फिल्म असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित है.

Advertisement

कब आएगी ओ रोमियो?

अब देखना यह है कि निर्माता इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं. क्या वे सफाईनामा जारी करेंगे, कानूनी रूप से जवाब देंगे या फिल्म की रिलीज तक चुप्पी साधे रखेंगे. वैसे फिल्म 'ओ रोमियो' में एक शानदार कलाकारों की टीम है. इसमें शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी नजर आने वाले हैं. यह शाहिद कपूर और निर्देशक विशाल भारद्वाज की साथ में चौथी फिल्म है. उन्होंने पहले 'कमीने' (2009), 'हैदर' (2014) और 'रंगून' (2017) जैसी फिल्मों में साथ काम किया था. 'ओ रोमियो', 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----