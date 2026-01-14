scorecardresearch
 
दिल्ली-एनसीआर में ठंड और शीतलहर का कहर, गंगासागर-प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब, लगा रहे आस्था की डुबकी

दिल्ली-एनसीआर में आज शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है. विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है. वहीं मकर संक्रांति और एकादशी के मौके पर प्रयागराज और गंगासागर में हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं. मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है.

पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए गंगासागर पहुंचे.
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह से ही कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है. सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे आम जनजीवन और यातायात पर असर पड़ रहा है. राजधानी और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है.

देश के कई हिस्सों में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित गंगासागर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान एकादशी के अवसर पर संगम घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं. ड्रोन विजुअल्स में संगम क्षेत्र में भारी भीड़ देखी गई. प्रशासन की ओर से हाई सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है और पूरे इलाके की पुलिस निगरानी की जा रही है.

माघ मेला अधिकारी ऋषि राज ने बताया कि एकादशी के मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे तक करीब 9 लाख 50 हजार लोग संगम में स्नान कर चुके थे. सभी घाटों पर श्रद्धालु मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति गुरुवार को है, लेकिन 14 जनवरी होने के कारण आज भी लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं. पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और हर जगह निगरानी की जा रही है. इसी तरह, उत्तरकाशी में भी मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है. हर की पौड़ी को कोहरे में ढकी है.

दिल्ली में क्या है मौसम और तापमान का हाल

मौसम विभाग ने बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ दिनों तक ठंड और शीतलहर बने रहने की संभावना जताई गई है. पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जबकि अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. दिल्ली में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.

कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया. कुछ जगहों पर यह सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहा, जबकि कुछ इलाकों में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा. अधिकतम तापमान भी कई जगहों पर सामान्य से कम या सामान्य के आसपास दर्ज किया गया. सफदरजंग और पालम एयरपोर्ट पर सबसे कम विजिबिलिटी भी दर्ज की गई. 

तीन साल का सबसे सर्द जनवरी का दिन

IMD के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली में लगातार तीसरे दिन शीतलहर की स्थिति बनी रही. न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री नीचे है. यह पिछले तीन सालों में जनवरी की सबसे ठंडी सुबह रही. इससे पहले 16 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. लोधी रोड में अधिकतम तापमान 22 डिग्री, आयानगर में 21.9, रिज में 21.4 और पालम में 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान भी सभी स्टेशनों पर सामान्य से काफी नीचे रहा.

14 से 16 जनवरी तक मौसम का पूर्वानुमान

14 जनवरी को आसमान साफ रहेगा. कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और सुबह हल्की से मध्यम धुंध रहेगी. 15 और 16 जनवरी को आंशिक बादल और सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है. तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी.

कोहरे का असर और चेतावनी

अगले 5 से 6 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है. इससे एयरपोर्ट, रेलवे और राजमार्गों पर असर पड़ सकता है. यात्रा में देरी और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी. बहुत घने कोहरे वाले इलाकों में बिजली लाइनों के ट्रिप होने की भी संभावना जताई गई है.

स्वास्थ्य को लेकर रहें अलर्ट

घने कोहरे में मौजूद प्रदूषक फेफड़ों में जमा होकर सांस संबंधी समस्याएं बढ़ा सकते हैं. अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों को ज्यादा परेशानी हो सकती है. आंखों में जलन, लालिमा और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है. लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने से फ्लू, नाक बहना, नाक से खून आना और फ्रॉस्टबाइट जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कंपकंपी को नजरअंदाज न करने की सलाह दी गई है.

क्या एहतियात बरतें...

वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें. यात्रा से पहले एयरलाइन, रेलवे और परिवहन विभाग से संपर्क में रहें. ढीले और गर्म ऊनी कपड़ों की कई परतें पहनें. सिर, गर्दन, हाथ और पैरों को अच्छी तरह ढककर रखें.

