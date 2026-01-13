Avengers Doomsday Teaser: वकांडा पहुंचे फैंटास्टिक फोर, 'एवेंजर्स डूम्सडे' में ब्लैक पैंथर की भी होगी वापसी

मार्वल की फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' का आखिरी ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है. पिक्चर के टीजर में फैंटास्टिक फोर के बेन ग्रिम यानी द थिंग (एक्टर एबॉन मॉस-बैक्राच), वकांडा के एम'बाकु और शुरी समेत तालोकन के लोगों को देखा जा सकता है. ये सभी मिलकर एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं.

एलन सिल्वेस्ट्री के बनाए एवेंजर्स थीम सॉन्ग को टीजर के बैकग्राउंड में सुना जा सकता है. इसमें साफ कर दिया गया है कि एम'बाकु (विंस्टन ड्यूक) अब वकांडा का राजा बन चुका है. यह जिम्मेदारी बड़े बदलाव के बाद उसे सौंपी गई है. ब्लैक पैंथर शुरी (लेटिशिया राइट) के बगल में खड़े होकर, वह अपने राज्य को पहले कभी न देखे गए गठबंधन के लिए तैयार कर रहा है.

लेटिशिया राइट के किरदार शुरी का भारी भरकम नैरेशन टीजर में सुना जा सकता है. लेटिशिया ने एक्टर चैडविक बोसमैन की मौत के बाद 2022 में आई फिल्म 'ब्लैक पैंथर: वकांडा फॉरएवर' में ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी. वह कहती हैं, 'मैंने उन सभी को खो दिया है जो मेरे लिए मायने रखते थे. एक राजा का कर्तव्य होता है अपने लोगों को परलोक के लिए तैयार करना. मेरा कर्तव्य भी यही है.' पिछली फिल्म में अपने भाई ट'चल्ला को खोने के अलावा, शुरी की मां रानी रमोंडा (एंजेला बैसेट) की भी मौत हो गई थी. वकांडा पर नेमोर (टेनोच ह्यूर्टा) और उसके पानी के नीचे के राज्य तालोकन के हमला के बाद हुआ था.

वकांडा आया थिंग, मिलाया हाथ

इस टीजर के सबसे प्रभावशाली सीन्स में से एक, फैंटास्टिक फोर के थिंग का वकांडन जहाजों में से एक पर सवार होना है. इससे साफ हिंट मिलता है कि ये कॉस्मिक एक्सप्लोरर अब पृथ्वी की लड़ाई में शामिल हो गए हैं. इसके अलावा वकांडन योद्धा और तालोकन की सेनाएं भी नेमोर (टेनोच ह्यूर्टा) के नेतृत्व में दिखाई दे रही है. देखकर लगता है कि शायद सभी मिलकर युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं.

टीजर में डॉक्टर डूम को नहीं दिखाया गया, लेकिन उसका काला साया महसूस किया जा सकता है. अलग-अलग हीरो, जिनके बीच पहले से कोई संबंध नहीं था, अब एक बड़े खतरे का सामना करने के लिए अपने मतभेदों को भुलाकर साथ आए हैं. यह टीजर मल्टीवर्स सागा का इमोशनल और पॉलिटिकल मिश्रण लगता है, जो संघर्ष और वफादारी पर आधारित है.

एंथनी और जो रूसो के निर्देशन में बनी 'एवेंजर्स डूम्सडे', 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म एमसीयू के ढेरों सुपरहीरोज को एक साथ लेकर आ रही है. इससे पहले कैप्टन अमेरिका, थॉर और एक्स-मेन को अलग-अलग टीजर में देखा जा चुका है. पिक्चर में विलेन डॉक्टर डूम का किरदार रॉबर्ट डाउनी जूनियर निभा रहे हैं, जिन्होंने पहले टोनी स्टार्क यानी आयरनमैन का रोल मार्वल की फिल्मों में निभाया था.

