Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारतीय रेलवे की थाली में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर झटका बनाम हलाल विवाद गहराया. वहीं, वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 7.2 फीसदी किया.

भारतीय रेलवे को NHRC ने नोटिस जारी किया है. (File Photo)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 14 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: भारतीय रेलवे की थाली में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर झटका बनाम हलाल विवाद गहराया. वहीं, टैरिफ टेंशन के बीच वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 7.2 फीसदी किया. इन खबरों के अलावा, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि विवादित शक्सगाम घाटी में चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

रेलवे की थाली में अब झटका vs हलाल पर बवाल, सिख संगठन की याचिका पर NHRC का नोटिस

भारतीय रेलवे में केवल हलाल मीट परोसने के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया है. सिख संगठन की याचिका पर एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड, एफएसएसएआई और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. एनएचआरसी ने इसे भोजन के विकल्प के अधिकार, सिख धार्मिक आचार संहिता और रोजगार में भेदभाव से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है.

Good News For India: नहीं रुकेगा भारत... ट्रंप का टैरिफ भी धुआं-धुआं, विदेश से आई ये गुड न्यूज

टैरिफ टेंशन के बीच वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 7.2 फीसदी कर दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का असर सीमित रह सकता है. यह नया अनुमान वर्ल्ड बैंक की ओर से जून 2025 में जताए गए 6.3 फीसदी से 0.9 फीसदी ज्यादा है.

 शक्सगाम घाटी में चीन की गतिविधियां बढ़ी... सैटेलाइट इमेज से खुलासा

इंडिया टुडे की ओएसआईएनटी टीम को मिली कॉमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि विवादित शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे सिर्फ राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं हैं. घाटी में बीजिंग तेजी से अपना सड़क नेटवर्क फैला रहा है. कई निर्माण और लॉजिस्टिक्स साइट्स दिख रहे हैं. ये साइट्स पिछले दो वर्षों में बढ़े हैं. 

अमृतसर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, 10 से ज्यादा स्कूल निशाने पर

अमृतसर में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. शहर और गांवों में स्थित 10 से अधिक स्कूलों को धमकी भरी ई-मेल भेजी गई हैं, जिससे स्कूल प्रशासन, बच्चों और अभिभावकों में डर का माहौल बन गया है. जैसे ही ई-मेल की जानकारी सामने आई, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं.

लाल किला ब्लास्ट केस में NIA को बड़ी राहत, 16 जनवरी तक बढ़ी 5 आरोपियों की हिरासत

दिल्ली की एक कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच कर रही एनआईए को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने तीन डॉक्टरों और एक मौलवी सहित पांच आरोपियों की एनआईए हिरासत 16 जनवरी तक बढ़ा दी है. एनआईए ने कोर्ट में कहा कि पूछताछ में आरोपियों के बयान विरोधाभासी हैं, उनसे और पूछताछ की जरूरत है. इस आधार पर कोर्ट ने NIA की अर्जी को मंजूर कर लिया.

क्यों बढ़ाया गया तेलंगाना का IAS कैडर? अब राज्य में होंगे 218 अफसर, जान‍िए वजह

तेलंगाना की बढ़ती प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के आईएएस कैडर की संख्या बढ़ा दी है. अब तेलंगाना में आईएएस के स्वीकृत पद 208 से बढ़कर 218 हो गए हैं. यह फैसला भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर संख्या निर्धारण संशोधन विनियम 2026 के तहत लिया गया है, जो राज्य सरकार से परामर्श के बाद 9 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है.

पश्चिम बंगाल: SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा विरोध, 50 BLO ने एक साथ दिया सामूहिक इस्तीफा

पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विरोध में फरक्का ब्लॉक के सभी बूथ लेवल ऑफिसरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है. बुधवार सुबह ये इस्तीफे ERO को सौंपे गए. करीब 50 BLO ने पद छोड़ा है. उनका आरोप है कि चुनाव आयोग बिना साफ दिशा-निर्देश के व्हाट्सऐप पर बार-बार अलग आदेश भेज रहा है. पहले सिर्फ फॉर्म भरने की बात कही गई थी, बाद में निर्देश बदल दिए गए.

DDA की हाउसिंग स्कीम लॉन्च, ₹10 लाख में मिल रहा है घर, जानें कैसे करें अप्लाई

अगर आप दिल्ली में घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो साल 2026 आपके लिए बड़ा मौका लेकर आया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने मकर संक्रांति पर प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 लॉन्च की है. इसके तहत दिल्ली के प्राइम लोकेशन्स पर 582 संपत्तियां ई-ऑक्शन के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई हैं.

'ईरान तुरंत छोड़ें, कागजात तैयार रखें', बिगड़ते हालात के बीच भारतीयों को MEA की एडवाइजरी

ईरान में जारी राजनीतिक अस्थिरता, हिंसक प्रदर्शनों और सुरक्षा हालात के मद्देनजर भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक चाहे वे छात्र हों, तीर्थयात्री हों, कारोबारी हों या पर्यटक उपलब्ध साधनों के जरिए जल्द से जल्द देश छोड़ें.  

विराट कोहली फिर बने वनडे के 'किंग', ICC रैंकिंग में रोहित शर्मा से छिनी बादशाहत

विराट कोहली ने आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर वन का स्थान हासिल कर लिया है. उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की चार विकेट से जीत में कोहली की 93 रन की पारी निर्णायक रही. इस पारी के साथ ही कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए.

MP बोर्ड ने बदली 10वीं और 12वीं की परीक्षा डेट, जानिए अब कब होंगे एग्जाम

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम तारीखों में बदलाव किया है. बोर्ड ने इसको लेकर नया शेड्यूल जारी किया है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट की एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया गया है. हालांकि, बाकी विषयों का शेड्यूल पहले की तरह ही रखा गया है.  ऐसे में इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले कैंडिडेट नया शेड्यूल जरूर चेक कर लें.
 

