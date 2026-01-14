scorecardresearch
 
DDA की हाउसिंग स्कीम लॉन्च, ₹10 लाख में मिल रहा है घर, जानें कैसे करें अप्लाई

दिल्ली में घर का सपना देखने वालों के लिए मकर संक्रांति पर खुशियों की सौगात आई है, जहां DDA ने अपनी 'प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026' लॉन्च कर दी है. इस योजना के तहत राजधानी के प्राइम लोकेशन्स पर ₹10 लाख से लेकर ₹2.14 करोड़ तक के 582 फ्लैट्स ई-ऑक्शन के लिए उपलब्ध हैं.

दिल्ली में घर लेना का मौका (Photo-ITG)
दिल्ली में घर लेना का मौका (Photo-ITG)

अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में अपना घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो साल 2026 आपके लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने मकर संक्रांति के मौके पर अपनी 'प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026' को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत दिल्ली के प्राइम लोकेशन्स पर कुल 582 संपत्तियां ई-ऑक्शन (E-Auction) के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई हैं.

डीडीए की इस पहल का मुख्य उद्देश्य उच्च आय वर्ग (HIG) से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS/Janata) तक, हर श्रेणी के लोगों को उनकी पसंद और बजट के अनुसार राजधानी के सुरक्षित और विकसित इलाकों में आशियाना उपलब्ध कराना है. स्कीम के तहत फ्लैट्स का वितरण और उनका आरक्षित मूल्य (Reserve Price) काफी व्यापक रखा गया है.

यह भी पढ़ें: 2BHK या 3BHK? 2026 में कहां निवेश करने पर मिलेगा मोटा मुनाफा, जानें पूरा गणित

किन इलाकों में हैं फ्लैट?

हाई इनकम ग्रुप (HIG) के लिए जसोला जैसे पॉश इलाके में 15 फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत ₹2.14 करोड़ से शुरू होती है. वहीं, वसंत कुंज, द्वारका और रोहिणी जैसे क्षेत्रों में एसएफएस (SFS) फ्लैट्स ₹99 लाख से ₹1.21 करोड़ के बीच रखे गए हैं. मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए दिलशाद गार्डन और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में ₹53 लाख से ₹1.45 करोड़ तक के विकल्प मौजूद हैं. इसके अलावा, एलआईजी (LIG) श्रेणी के फ्लैट्स विकासपुरी और पश्चिम विहार जैसे क्षेत्रों में ₹24 लाख से ₹1.23 करोड़ के बीच उपलब्ध हैं, जबकि जनता और ईएचएस कैटेगरी के किफायती फ्लैट्स ₹10 लाख से ₹55 लाख की कीमत पर मिलेंगे.

गैराज की भी मिलेगी सुविधा

इस बार डीडीए ने केवल फ्लैट्स ही नहीं, बल्कि पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए पहली बार कार और स्कूटर गैराज के लिए भी ई-ऑक्शन का प्रावधान किया है. अशोक विहार, माल रोड, रोहिणी और पीतमपुरा जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में समर्पित पार्किंग स्पेस चाहने वाले लोग इन गैराजों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिनका रिजर्व प्राइस ₹3 लाख से ₹15 लाख के बीच तय किया गया है. यह सुविधा उन खरीदारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जो अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: पेंटहाउस या विला लग्जरी घर खरीदने से पहले जान लें ये 5 बड़े अंतर

कैसे करें आवेदन?

ई-ऑक्शन की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को सबसे पहले ₹2,500 की नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. इसके बाद, फ्लैट की श्रेणी के अनुसार अर्नेस्ट मनी (EMD) जमा करना अनिवार्य है, जिसमें HIG के लिए ₹15 लाख, MIG/SFS के लिए ₹10 लाख और LIG/Janata फ्लैट्स के लिए ₹2 लाख की राशि निर्धारित की गई है. गैराज के लिए कार पार्किंग  ₹1 लाख और स्कूटर गैराज  ₹50,000 की ईएमडी जमा करानी होगी. आवेदन और ईएमडी जमा करने की प्रक्रिया 14 जनवरी 2026 सुबह 11:00 बजे से शुरू हो चुकी है.

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 फरवरी तय की गई है और दस्तावेजों का फाइनल सबमिशन 16 फरवरी तक किया जा सकेगा. ऑक्शन की बारीकियों को समझने के लिए आवेदकों के लिए 20 से 22 फरवरी तक डेमो सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद मुख्य ई-ऑक्शन 23 से 27 फरवरी के बीच आयोजित होगा. इच्छुक खरीदार डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट eservices.dda.org.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं और डिजिटल बोली के माध्यम से अपने सपनों का घर हासिल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: छूट गई नौकरी तो क्या बैंक छीन लेगा आपका घर, जानें कैसे भरेंगे EMI

---- समाप्त ----
