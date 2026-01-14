अमृतसर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, 10 से ज्यादा स्कूल निशाने पर

अमृतसर में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. शहर और गांवों में स्थित 10 से अधिक स्कूलों को धमकी भरी ई-मेल भेजी गई हैं, जिससे स्कूल प्रशासन, बच्चों और अभिभावकों में डर का माहौल बन गया है. जैसे ही ई-मेल की जानकारी सामने आई, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं.
यह कोई पहली बार नहीं है जब अमृतसर के स्कूलों को इस तरह की धमकियां मिली हों. इससे पहले भी बम धमाके की धमकी वाली ई-मेलें आ चुकी हैं, जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. ताजा मामले में धमकियों की संख्या अधिक होने के कारण प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है.
राष्ट्रीय गान को लेकर भड़काऊ संदेश
ताजा ई-मेलों में केवल बम धमाके की बात ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गान को लेकर भी भड़काऊ और संवेदनशील संदेश दिए गए हैं. ई-मेल में लिखा गया है कि पंजाब के स्कूलों में 'जन गण मन' की जगह 'देहि शिवा बर मोहि' के शब्द बोले जाएं. इस तरह के उकसाने वाले संदेशों ने मामले की गंभीरता और बढ़ा दी है.
इन ई-मेलों के सामने आने के बाद पुलिस, खुफिया एजेंसियां और स्कूल प्रशासन तुरंत हरकत में आ गए. स्कूल परिसरों की जांच शुरू कर दी गई और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है.
एसएसपी सुहैल मीर का बयान
इस पूरे मामले पर एसएसपी देहाती सुहैल मीर ने बताया कि पुलिस को कुछ संदिग्ध और धमकी भरे ई-मेल प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी एक धमकी मिली थी, जिस पर केस दर्ज कर जांच की गई थी. उस दौरान तकनीकी सेल ने ई-मेल आईडी और उसके स्रोत से जुड़ी जानकारी जुटाई थी.
एसएसपी ने कहा कि मौजूदा मामले में भी एफआईआर दर्ज की जाएगी और ई-मेल भेजने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्कूलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंटी-साबोटाज जांच, भौतिक सत्यापन और तकनीकी जांच की जा रही है.
पहले भी सामने आ चुके हैं फर्जी मामले
एसएसपी सुहैल मीर ने यह भी बताया कि पिछले कुछ मामलों में जांच के दौरान सामने आया था कि कुछ छात्रों ने छुट्टी करवाने के मकसद से फर्जी धमकी भरी ई-मेल भेजी थीं. हालांकि, इस बार पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है और हर पहलू से जांच की जा रही है.
उन्होंने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी.
मॉल रोड स्थित स्कूल को भी धमकी
एसएसपी के अनुसार, अमृतसर के मॉल रोड स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस (सरकारी स्कूल) को दोपहर करीब 12 बजे धमकी भरी ई-मेल मिली, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही गई थी. इसके बाद दोपहर 2:11 बजे एक और ई-मेल भेजी गई, जिससे स्कूल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई.
स्कूल की कार्यकारी प्रिंसिपल सतिंदर भट्टीश ने बताया कि ई-मेल में भड़काऊ और संवेदनशील सामग्री भी शामिल थी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है.