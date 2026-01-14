scorecardresearch
 
विराट कोहली फिर बने वनडे के 'किंग', ICC रैंकिंग में रोहित शर्मा से छिनी बादशाहत

37 साल की उम्र में विराट का यह कमबैक खास इसलिए भी है क्योंकि वह जुलाई 2021 के बाद पहली बार नंबर-1 पोजिशन पर लौटे हैं. एक समय भारत को 300 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुश्किलें आ रही थीं, लेकिन कोहली ने अपनी धाक जमाकर मुकाबला अपने नाम कराया.

आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, रोहित टॉप-3 में (Photo: ITG)

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से नंबर-1 की गद्दी हासिल कर ली है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की चार विकेट से जीत में कोहली के 93 रन (91 गेंद) की जुझारू पारी ने मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ दिया.

इस पारी के साथ ही कोहली भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के और भी करीब पहुंच गए और इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन जुटाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर काबिज हो गए.

ऑस्ट्रेलिया के बाद से विराट का सुनहरा दौर जारी

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से कोहली का बल्ला लगातार आग उगल रहा है. उनकी पिछली 5 वनडे पारियां इस तरह रही हैं- 

74 , 135, 102, 65, 93

37 साल की उम्र में विराट का यह कमबैक खास इसलिए भी है क्योंकि वह जुलाई 2021 के बाद पहली बार नंबर-1 पोजिशन पर लौटे हैं. बडोदरा वनडे में एक समय भारत को 300 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुश्किलें आ रही थीं, लेकिन कोहली ने अपनी धाक जमाकर मुकाबला अपने नाम कराया.

यह भी पढ़ें: 'रोहित-कोहली और गंभीर में मतभेद...', कोच सितांशु कोटक ने तोड़ी चुप्पी, कहा-सोशल मीडिया पर बहुत कुछ...

कुल 825 दिन तक दुनिया के नंबर-1 भारत में सबसे आगे

विराट ने पहली बार अक्टूबर 2013 में नंबर-1 रैंकिंग हासिल की थी. अब तक वह कुल 825 दिन नंबर-1 पर रह चुके हैं- जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा है.

नंबर-1 पर सबसे ज्यादा दिन

- विव रिचर्ड्स- 2306 दिन
- ब्रायन लारा    - 2079 दिन
- माइकल बेवन- 1361 दिन
- बाबर आजम- 1359 दिन
- एबी डिविलियर्स- 1356 दिन
- डीन जोन्स- 1161 दिन
- कीथ फ्लेचर- 1101 दिन
- हाशिम अमला- 1047 दिन
- ग्रेग चैपल- 998 दिन
- विराट कोहली- 825* दिन

डेरिल मिशेल का भी धमाल, कोहली से बस 1 अंक पीछे

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने पहले वनडे में 84 (71 गेंद) रन ठोके और रैंकिंग में एक स्थान चढ़कर कोहली के पीछे आ बैठे. उनका रेटिंग पॉइंट अब विराट (785) से सिर्फ एक अंक कम है.

मिचेल इस फॉर्मेट में लगातार चमक रहे हैं- पिछले 5 मैचों में 3 अर्धशतक + 1 शतक समेत एक समय वह नंबर-1 भी बने रहे.

हिटमैन रोहित शर्मा को दो स्थान का नुकसान हुआ है. अब वह तीसरे स्थान पर हैं. उनका रेटिंग अंर 775 है. 

गेंदबाजी रैंकिंग: मोहम्मद सिराज की उछाल

गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज ने कमाल किया और 5 स्थान की छलांग लगाते हुए 15वें पायदान पर पहुंच गए. उनके साथ इस स्थान पर बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज भी मौजूद हैं.

वहीं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने भारत के खिलाफ 4 विकेट लेकर करियर-बेस्ट प्रदर्शन किया. इसका फायदा उन्हें रैंकिंग में भी मिला और वे 27 स्थान उछलकर 69वें नंबर पर आ गए, जहां वे भारत के अर्शदीप सिंह के साथ संयुक्त रूप से हैं.

---- समाप्त ----
