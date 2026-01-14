MP बोर्ड ने बदली 10वीं और 12वीं की परीक्षा डेट, जानिए अब कब होंगे एग्जाम

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की ओर से बोर्ड परीक्षा को लेकर अपडेट सामने आया है. बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम तारीखों में बदलाव किया है और इसका नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, वे नए शेड्यूल को चेक कर लें.

और पढ़ें

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, कुछ सबजेक्ट की परीक्षा तारीखों में बदलाव कर आगे बढ़ा दिया है. हालांकि, बारी सारे विषयों का शेड्यूल पहले की तरह ही रखा गया है. ऐसे में उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.mpbse.nic. in पर जाकर अपडेटेड शेड्यूल चेक कर सकते हैं.

इन विषयों की बदली तारीख

मंडल ने 10वीं के जिन विषयों की तारीखों में बदलाव किया है उनमें हिंदी का पेपर पहले 11 फरवरी को होना था, जो अब 6 मार्च को आयोजित की जाएगी. वहीं, कक्षा 12 वीं के तीन विषयों की तारीखों में बदलाव किया गया है. इनमें उर्दू और मराठी का पेपर पहले 9 फरवरी को होना था, जो अब 6 मार्च को होगा. वहीं, हिंदी का एग्जाम पहले 7 फरवरी को होने वाला था, जो अब 7 मार्च को आयोजित करवाया जाएगा.

छात्रों के लिए उठाया गया कदम

Advertisement

ये फैसला छात्रों के सुविधा के लिए उठायी गया है. इस दौरान बोर्ड ने यह साफ किया है कि केवल परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है, न कि इसके समय में. सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे शुरू होंगी जो दोपहर के 12 बजे तक चलेगी.

परीक्षा केंद्र के नियम

बता दें कि परीक्षा का आयोजन सुबह 9 बजे से किया जाएगा. इसके लिए छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचने की हिदायत दी गई है. वहीं, 8.30 तक एग्जाम हॉल में पहुंच जाना होगा. बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी अभ्यर्थी को 8.45 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

---- समाप्त ----