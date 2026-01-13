Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 13 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की प्रकिया पूरी करने की समयसीमा बढ़ाने का आदेश दिया. इन खबरों के अलावा, आज लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें

Trump Tariff Warning: क्या अब भारत पर 50 नहीं 75% टैरिफ लगेगा? ईरान को लेकर ट्रंप की नई धमकी का क्या असर होगा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है. इसके बाद ऐसी अटकलें भी तेज हो गई हैं कि क्या भारत पर अब तक लागू 50% की जगह अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 75% हो जाएगा.

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया की समयसीमा दो हफ्ते बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा दो हफ्ते बढ़ा दी. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या की पीठ ने यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग की मांग पर दिया. आयोग ने बताया कि कुछ जिला परिषदों और पंचायतों के चुनाव अभी बाकी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है.

Lohri 2025: खुशियों का पर्व लोहड़ी आज, जानें शुभ मूहुर्त और दुल्ला-भट्टी की कहानी का महत्व



लोहड़ी का पर्व आज यानी 13 जनवरी को उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है. यह पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले आता है और शीत ऋतु के अंत व नई फसल के आगमन का प्रतीक है. लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है. लोहड़ी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:43 बजे से 7:15 बजे तक रहेगा, इस समय अग्नि पूजन से विशेष फल मिलता है.

CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन को लेकर NTA सख्त, जारी की नई गाइडलाइन

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने CUET PG 2026 आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अहम सलाह दी है. PG पाठ्यक्रमों में दाखिले के इच्छुक छात्रों को समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. CUET PG 2026 आवेदन की लास्ट डेट 14 जनवरी है, जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या प्रक्रिया अधूरी है, वे जल्द आवेदन पूरा करें.

क्रिकेटर शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन को किया शादी के लिए प्रपोज, हमेशा साथ रहने की खाई कसम



क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से इंगेजमेंट कर ली है. इस न्यूज को शिखर धवन ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. शिखर धवन ने 12 जनवरी यानी सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपनी और सोफी शाइन की इंगेजमेंट की न्यूज ब्रेक की. उन्होंने रिंग के साथ एक फोटो शेयर की, जिसमें लिखा है कि उन्होंने अब हमेशा साथ रहने का फैसला किया है.

जर्मनी ने भारतीयों नागरिकों को दी बड़ी राहत, ट्रांजिट के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं



जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा का ऐलान किया है. इससे भारतीय यात्रियों को जर्मनी के एयरपोर्ट के जरिए तीसरे देश की यात्रा के लिए अलग से ट्रांजिट वीजा नहीं लेना होगा. इस फैसले की घोषणा भारत जर्मनी संयुक्त बयान में की गई, जो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की 12-13 जनवरी की भारत यात्रा के बाद जारी हुआ.

बिहार: 16 जनवरी से शुरू होगी नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, इन 9 जिलों का करेंगे दौरा



बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के पहले चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. यह यात्रा 16 जनवरी से 24 जनवरी तक चलेगी और सीएम नीतीश कुमार बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे. यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होगी और समापन वैशाली में होगा. सीएम नीतीश कुमार 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर जिलों का दौरा करेंगे.

बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होगा टी20 वर्ल्ड कप... ICC ने सुरक्षा नाकामी के दावे को नकारा!



आईसीसी ने संकेत दिए हैं कि वह टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के भारत में होने वाले मैचों का वेन्यू बदलने की मांग स्वीकार नहीं करेगा. आईसीसी सुरक्षा समीक्षा रिपोर्ट में बांग्लादेश टीम के लिए खतरे के स्तर को कम बताया गया है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी 2026 से शुरू होगा, जिसके तहत बांग्लादेश को भारत में चार लीग मैच खेलने हैं.

ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर मिलेगा चौथा S-400 स्क्वाड्रन, मिसाइल रिफिल जारी... आखिरी यूनिट 2027 में आएगी



एस 400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़ी खबर है. रूस ने पुष्टि की है कि भारत को मई 2026 तक एस 400 सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन मिलेगा, जबकि आखिरी पांचवां 2027 में आएगा. पहले तीन स्क्वाड्रन तैनात हैं और उनमें मिसाइल रिफिल भी जारी है. यह भारत की वायु रक्षा को मजबूत करेगा और पाकिस्तान-चीन खतरे के खिलाफ निर्णायक डिटरेंस बनेगा.

दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी! यमुना नदी में अगले महीने से चलेंगे क्रूज, मंत्री कपिल मिश्रा ने बताईं डिटेल्स



दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है. पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुंबई में बन रहा क्रूज लगभग तैयार है और 20 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होगा. फरवरी में CM रेखा गुप्ता इसका उद्घाटन करेंगी. क्रूज सोनिया विहार की जेट्टी से संचालित होगा और वजीराबाद के अपस्ट्रीम इलाके से इसकी शुरुआत होगी.

