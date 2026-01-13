CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन को लेकर NTA सख्त, जारी की नई गाइडलाइन

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने CUET PG 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है. जो छात्र स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET PG) 2026 देना चाहते हैं, उन्हें समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है. NTA के अनुसार, CUET PG 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2026 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है या प्रक्रिया अधूरी छोड़ दी है, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन पूरा कर लेना चाहिए.

NTA ने क्या सलाह दी है?

NTA ने साफ तौर पर कहा है कि उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पूरी तरह भरा गया हो. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया हो. आवेदन सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज (Confirmation Page) डाउनलोड कर लिया गया हो. एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों का शुल्क भुगतान सफल नहीं हुआ है, उनका आवेदन अधूरा माना जाएगा. इसलिए शुल्क भुगतान से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें, क्योंकि बाद में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा.

CUET PG 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

CUET PG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

सबसे पहले CUET PG की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाएं.

होमपेज पर दिख रहे CUET PG 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें.

नए उम्मीदवार पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करें.

आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज की एक प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें.

आवेदन शुल्क से जुड़ी जानकारी

CUET PG 2026 का आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और चुने गए परीक्षा पत्रों (पेपर) की संख्या पर निर्भर करता है. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पेपर के लिए आवेदन करता है, तो अतिरिक्त शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है.

जरूरी सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. CUET PG 2026 से जुड़ी किसी भी नई जानकारी, नोटिस या अपडेट के लिए नियमित रूप से NTA की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें. यह परीक्षा देश की कई प्रमुख यूनिवर्सिटी में PG एडमिशन का मुख्य जरिया है, इसलिए आवेदन में किसी भी तरह की गलती से बचना बेहद जरूरी है.

