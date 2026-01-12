scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी! यमुना नदी में अगले महीने से चलेंगे क्रूज, मंत्री कपिल मिश्रा ने बताईं डिटेल्स

दिल्ली में यमुना नदी पर क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारियां पूरी होने के करीब हैं. पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार, मुंबई में बन रहा क्रूज लगभग तैयार है और 20 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होगा. यह चार से पांच दिन में राजधानी पहुंचेगा. फरवरी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसका उद्घाटन करेंगी. क्रूज सोनिया विहार में बनी जेट्टी से संचालित होगा, वजीराबाद के अपस्ट्रीम इलाके से इसकी शुरुआत होगी.

Advertisement
X
पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि यह क्रूज सेवा दिल्ली में गोवा जैसी क्रूज यात्रा का अनुभव देगी. (Photo: ITG)
पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि यह क्रूज सेवा दिल्ली में गोवा जैसी क्रूज यात्रा का अनुभव देगी. (Photo: ITG)

दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है. दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस क्रूज का निर्माण कार्य मुंबई में लगभग पूरा हो चुका है और यह सेवा जल्द ही दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध होगी.

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि यह क्रूज यमुना नदी में संचालित किया जाएगा और इसका निर्माण मुंबई में किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि क्रूज अब लगभग तैयार है और 20 जनवरी को मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगा. क्रूज को दिल्ली पहुंचने में करीब चार से पांच दिन का समय लगेगा.

फरवरी में CM रेखा गुप्ता करेंगी उद्घाटन

सम्बंधित ख़बरें

Makar Sankranti पर नए ‘Seva Teerth’ में शिफ्ट होगा PMO
Vijay, Karur stampede, Tamil Nadu
करूर भगदड़ः थलापति विजय आज सीबीआई के सामने होंगे पेश, 41 लोगों की हुई थी मौत
Political conflict intensifies over insult to Sikh gurus
सिख गुरुओं के 'अपमान' पर AAP का हल्लाबोल, BJP के खिलाफ किया प्रदर्शन
दिल्ली में अभी और कपकपाएगी ठंड, 13 सालों का टूटा रिकॉर्ड, 3 डिग्री पहुंचा पारा
Turkman Gate Violence
दिल्ली: तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 18 अरेस्ट

पर्यटन मंत्री के मुताबिक, फरवरी महीने में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस क्रूज सेवा का उद्घाटन करेंगी. इसके बाद दिल्ली के लोग यमुना नदी में क्रूज यात्रा का आनंद ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर जरूरी तैयारियां की जा चुकी हैं.

कपिल मिश्रा ने बताया कि क्रूज के लिए सोनिया विहार में जेट्टी तैयार कर ली गई है. क्रूज का शुरुआती पॉइंट वजीराबाद के अपस्ट्रीम इलाके में होगा. एक बार का क्रूज सफर लगभग एक घंटे का होगा और इसमें एक साथ 40 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी.

Advertisement

'दिल्ली में मिलेगी गोवा जैसी क्रूज सर्विस'

उन्होंने यह भी बताया कि जहां से क्रूज की शुरुआत होगी, उस स्थान को वाटर स्पोर्ट्स और मनोरंजन गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. यह इलाका लोगों के लिए एक नया आकर्षण बनेगा. पर्यटन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में शुरू होने वाली यह क्रूज सेवा लोगों को गोवा जैसी क्रूज यात्रा का अनुभव देगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पहल से दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यमुना नदी के किनारे लोगों को एक नया अनुभव मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement