scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार: 16 जनवरी से शुरू होगी नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, इन 9 जिलों का करेंगे दौरा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान वह बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे. यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होगी और समापन वैशाली जिले में किया जाएगा. पहले चरण का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

Advertisement
X
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo: PTI)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo: PTI)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के पहले चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. यह यात्रा 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगी. इस दौरान मुख्यमंत्री बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे. यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले से की जाएगी और इसका समापन वैशाली जिले में होगा.

सरकारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से समृद्धि यात्रा की शुरुआत करेंगे. इसके अगले दिन 17 जनवरी को वह पूर्वी चंपारण जिले में रहेंगे और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. 19 जनवरी को मुख्यमंत्री सीतामढ़ी और शिवहर जिलों का दौरा करेंगे.

चंपारण से शुरू होगी समृद्धि यात्रा

सम्बंधित ख़बरें

RCP Singh
रितेश पांडे के बाद क्या आरसीपी सिंह भी छोड़ेंगे पीके का साथ? बोले- मैं और नीतीश कुमार एक ही...
नीतीश के बेटे निशांत ने शेयर की भावुक पोस्ट. (Photo: facebook/NitishKeNishant)
सीएम नीतीश कुमार की सास का निधन, लंबे समय से चल रहा था इलाज
Political battle continues over municipal elections in Maharashtra
'...और CM नीतीश कुमार को बनवाकर आ गए', इमरान प्रतापगढ़ी का ओवैसी पर तंज
Nitish Kumar to meet PM Modi and Amit Shah today
CM नीतीश की आज PM मोदी और अमित शाह से मुलाकात
Protests in Patna against Nitish Kumar over hijab issue
हिजाब मामले में पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन

यात्रा के अगले चरण में 20 जनवरी को मुख्यमंत्री गोपालगंज जिले में समृद्धि यात्रा के तहत कार्यक्रम करेंगे. 21 जनवरी को वह सिवान जिले पहुंचेंगे. इसके बाद 22 जनवरी को सारण जिले में यात्रा प्रस्तावित है. 23 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर जिले में समृद्धि यात्रा के तहत दौरा करेंगे. पहले चरण के अंतिम दिन 24 जनवरी को वह वैशाली जिले में यात्रा का समापन करेंगे. इस तरह कुल नौ जिलों में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा होगी.

समृद्धि यात्रा को सरकार की विकास योजनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है. इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और लोगों से संवाद करेंगे. प्रशासनिक स्तर पर यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

Advertisement

समस्याओं को सीधे समझना है उद्देश्य

सरकार का कहना है कि समृद्धि यात्रा का उद्देश्य विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानना और लोगों की समस्याओं को सीधे समझना है. पहले चरण के बाद अगले चरणों का कार्यक्रम भी अलग से जारी किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement