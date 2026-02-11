Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 फरवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 11 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को भारत-अमेरिका ट्रेड पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य कारणों के आधार पर रिहाई का विरोध किया. इन खबरों के अलावा, टी ट्वेंटी वर्ल्ड मैच में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को डबल सुपर ओवर में हरा दिया. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें.

लोकसभा में बुधवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला किया. राहुल ने इंडिया-यूएस ट्रेड डील का जिक्र कर कहा कि हमारे किसान अमेरिकी मैकेनाइज्ड खेती के सामने तूफान का सामना करने जा रहा है. सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है और ऐसा करने में सरकार को शर्म नहीं आती है.

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका उनकी पत्नी गीतांजलि ने दाखिल की थी, जिसमें उनको स्वास्थ्य कारणों से जमानत की मांग की गई थी. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि स्वास्थ्य कारणों के आधार पर वांगचुक को रिहा करना संभव नहीं है.

रहमानुल्लाह की तूफानी बल्लेबाजी भी अफगानिस्तान को जीत नहीं दिला सकी. बुधवार को खेले गए मुकाबले में रोमांच चरम पर था, लेकिन दूसरे सुपर ओवर में किस्मत ने अफगानिस्तान का साथ नहीं दिया और दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मार ली. दक्षिण अफ्रीका ने 187 रन बनाए, जवाब में अफगानिस्तान ने 19.4 ओवर में बराबरी की. साउथ अफ्रीका के चार अंक हो गए हैं.

यूपी सरकार ने बजट के साथ युवाओं के लिए खुशखबरी दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विभागों में खाली पदों की समीक्षा की. इसके बाद वर्ष 2026 में करीब डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां देने की मंजूरी दी गई है. ये भर्तियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार और बाल विकास जैसे विभागों में होंगी.

कुख्यात गैंगस्टर सोमबीर उर्फ ‘मोट्टा’ को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया है. हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. सोमबीर को लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग का प्रमुख किंगपिन माना जाता है. सोमबीर उर्फ मोट्टा के खिलाफ हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कुल 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

स्थानीय निकाय चुनावों से पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. किसान नेता राजू करपडा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. राजू करपडा ने एएपी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है. राजू करपडा पिछले सप्ताह ही जेल से बाहर आए थे. उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया.

असम के श्रीभूमि जिले के रामकृष्ण नगर में बुधवार को सिंगला नदी पर पुल अचानक ढह गया. हादसे के समय पुल पर छह गाड़ियां थीं, जिनमें से चार सीधे नदी में जा गिरीं. अनिपुर बाजार के पास हुई घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे सिलचर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

दिल्ली में क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है. आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2026 में बारह फरवरी को अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम नामीबिया का रोमांचक मैच होगा. इस देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने खास इंतजाम किए हैं. डीएमआरसी ने ऐलान किया कि मैच के दिन मेट्रो ट्रेन सर्विस रात काफी देर तक चलेगी, ताकि फैंस बिना परेशानी के घर लौट सकें.

मुंबई के जुहू में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर मकोका लगाया है. मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल मामले की जांच कर रही है. अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उनकी कस्टडी बुधवार को खत्म हो रही है और शाम को उन्हें स्पेशल मकोका कोर्ट में पेश किया गया.

सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि अमेरिका मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है. कतर के अल उदेद, जॉर्डन के मुवाफक साल्टी और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट विमान और पैट्रियट सिस्टम बढ़ाए गए है. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले की तैयारी दिख रही है. ट्रंप की चेतावनी से तनाव चरम पर है.



