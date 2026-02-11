scorecardresearch
 
गुरुग्राम: अमेरिका से प्रत्यर्पित गैंगस्टर सोमबीर उर्फ ‘मोट्टा’ गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं संबंध

हरियाणा एसटीएफ को बड़ी अंतरराष्ट्रीय सफलता मिली है. कुख्यात गैंगस्टर सोमबीर उर्फ मोट्टा को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाकर गिरफ्तार किया गया है. उस पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत 26 मामले दर्ज हैं. वह लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा किंगपिन माना जाता है. आरोपी ने गाजियाबाद के फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाया था. 2024 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था. एसटीएफ नेटवर्क की जांच कर रही है.

सोमबीर की लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से गहरे संबंध हैं. (Photo: ITG)
हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को बड़ी अंतरराष्ट्रीय कामयाबी मिली है. कुख्यात गैंगस्टर सोमबीर उर्फ ‘मोट्टा’ को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया है. एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. सोमबीर को लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग का प्रमुख किंगपिन माना जाता है. पुलिस के अनुसार सोमबीर उर्फ मोट्टा के खिलाफ हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कुल 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं. ये मुकदमे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में दर्ज बताए गए हैं. वह लंबे समय से फरार चल रहा था और विदेश में छिपकर गैंग के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था.

फर्जी पते पर बनवाया पासपोर्ट
जांच में सामने आया है कि आरोपी ने गाजियाबाद के फर्जी पते के आधार पर पासपोर्ट बनवाया था. भारत छोड़ने के बाद वह करीब चार महीने दुबई में रहा और फिर सितंबर 2024 में अमेरिका पहुंच गया था. उसके खिलाफ हरियाणा एसटीएफ ने वर्ष 2024 में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कराया था. सोमबीर उर्फ मोट्टा, कुख्यात गैंगस्टर अनिल चीपी का सगा भाई है. 

लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से गहरे संबंध
पुलिस के मुताबिक अनिल चीपी और सोमबीर दोनों के लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से गहरे संबंध रहे हैं. एसटीएफ अब उससे पूछताछ कर गैंग के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, फंडिंग और सहयोगियों की जानकारी जुटा रही है. हरियाणा पुलिस का कहना है कि राज्य में सक्रिय गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.

