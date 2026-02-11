scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात: स्थानीय निकाय चुनावों से पहले AAP को बड़ा झटका, किसान नेता राजू करपडा ने दिया इस्तीफा

गुजरात में आम आदमी पार्टी के किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजू करपडा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया. वो हाल ही में 100 दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए थे. उनके इस्तीफे के बाद प्रदेश अध्यक्ष इशूदान गढ़वी ने बताया कि राजू ने किसानों के लिए बहुत काम किया है.

Advertisement
X
(Photo: X/Raju Karpada)
(Photo: X/Raju Karpada)

स्थानीय निकाय चुनावों से पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. गुजरात के किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजू करपडा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. करपडा ने आप के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजा है.

राजू करपडा पिछले सप्ताह ही जेल से बाहर आए थे. वो 100 दिन से ज्यादा समय तक जेल में बंद थे. अब उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. त्यागपत्र में उन्होंने आम आदमी पार्टी में मिली जिम्मेदारी के लिए आभार भी जताया है.

राजू करपडा की अगुवाई में किसानों ने बोटाद में 'कडदा प्रथा' के खिलाफ आंदोलन किया था. इस दौरान जमकर पथराव हुआ था जिसके आरोप में राजू करपडा समेत 8 बड़े नेता जेल में बंद थे. 100 दिन जेल में रहने के बाद उनकी जमानत मंजूर हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Heroin worth Rs 6.8 crore seized at Ahmedabad airport.
एयरपोर्ट पर साबुन के बॉक्स से निकली 6.8 करोड़ की हेरोइन, यात्री गिरफ्तार  
भारतीय कपल को अमेरिका जाते समय किया गया किडनैप. (Photo: Representational )
अमेरिका जाते समय बीच रास्ते से भारतीय कपल किडनैप, किडनैपरों ने किया अगवा
Tanker crashes into hotel on Mumbai-Ahmedabad highway in Valsad
हाईवे पर चलते-चलते होटल में जा घुसा टैंकर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर
gujarat latest news
सूरत में SIR के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, देखें गुजरात आजतक
lion hunt
शेरों के झुंड ने बछड़े का किया शिकार, आखिरी समय तक बच्चे को प्यार करती रही गाय, Video

राजू करपडा के इस्तीफे पर इशूदान गढ़वी की प्रतिक्रिया

राजू करपड़ा के इस्तीफे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष इशूदान गढ़वी ने कहा, 'किसान नेता राजू करपड़ा का इस्तीफा व्हॉट्सएप से मिला है, इसपर मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है. लेकिन राजू करपडा ने किसानों के जो मुद्दे उठाए उनसे किसानो को उम्मीद जगी थी. राजूभाई, प्रवीणभाई समेत 86 लोगों पर बीजेपी ने अत्याचार किया था, बीजेपी ने केस किए, डराने की कोशिश की, इसके बाद भी किसान नेताओं और किसानों में उत्साह बरकरार रहा था.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सच्चाई को जेल में बंद नहीं...', कपास किसानों का साथ देने वाले AAP नेता राजू करपडा की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल

बीजेपी पर लगाए संगीन आरोप

इशूदान गढ़वी ने कहा कि राजूभाई ने किसानों के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उनकी कोई मजबूरी रही होगी, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है. उन्होंने एपीएमसी में बीजेपी की चलाई जा रही लूट के खिलाफ लड़ाई लड़ी. इसके लिए राजूभाई को आम आदमी पार्टी और किसानों का समर्थन भी मिला. इससे बीजेपी डरी हुई थी, जिसके बाद बीजेपी को किसानों के लिए 10,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी पड़ी थी. 

गढ़वी ने दावा किया कि किसानों को आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा विपक्ष के नेताओं को तोड़ने और परेशान करने की कोशिश पैंतरे आजमाती रहती है.

यह भी पढ़ें: गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी AAP, कांग्रेस से गठबंधन से साफ इनकार

2021-22 में आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने थे करपडा

बता दें कि राजू करपडा साल 2021-22 में आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. सौराष्ट्र में वो पार्टी के बड़े किसान नेता के रूप में उभरे थे. इसके बाद AAP ने उन्हें किसान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement