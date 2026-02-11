scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शिक्षा विभाग, पुलिस और ... यूपी में इन पदों पर 1.5 लाख नौकरियों का ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में करीब डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है. सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी. राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास और अन्य विभागों में भी बड़ी संख्या में पद भरे जाएंगे. सरकार का दावा है कि दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी.

Advertisement
X
दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य. ( Photo: @UPGovt)
दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य. ( Photo: @UPGovt)

उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट के साथ युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है. मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और कौशल विकास योजना के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी दिलाई जा रही है. अब तक 4 लाख से ज्यादा युवाओं को अलग-अलग कंपनियों में रोजगार दिया जा चुका है.

सरकार ने शिक्षा विभाग में भी बड़ी संख्या में भर्तियां की हैं. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 8,966 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य शामिल हैं. वहीं 2017 से अब तक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 34,074 शिक्षकों की भर्ती की गई है.

2026 में 1.5 लाख नई सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विभागों में खाली पदों की समीक्षा की. इसके बाद वर्ष 2026 में करीब डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां देने की मंजूरी दी गई है. ये भर्तियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार और बाल विकास जैसे विभागों में होंगी.

सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी
पुलिस विभाग में करीब 50 हजार पदों पर भर्ती होगी. इसमें 30 हजार सिपाही और 5 हजार सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं. इसके अलावा 15 हजार अन्य पदों पर भी नियुक्तियां होंगी. शिक्षा विभाग में भी लगभग 50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पद शामिल हैं. राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी, जिनमें अधिकतर लेखपाल के पद होंगे. अन्य विभागों में करीब 30 हजार पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

Advertisement

दस लाख नौकरियों का लक्ष्य
सरकार का दावा है कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं. 2026 की प्रस्तावित भर्तियों के बाद दस साल में दस लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा. सरकार का कहना है कि सभी भर्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जा रही हैं.फिलहाल कई विभागों में भर्ती के विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कुछ जगहों पर प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है. सरकार का कहना है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement