क्रिकेट फैंस को DMRC का तोहफा, T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए बढ़ाई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग

दिल्ली में क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है. ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 फरवरी को अरुण जेटली स्टेडियम (फिरोज शाह कोटला) में भारत बनाम नामीबिया का रोमांचक मैच होने वाला है. इस मैच के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने खास इंतजाम किए हैं, ताकि दर्शक आसानी से स्टेडियम पहुंच सकें और मैच के बाद घर लौट सकें.

देर रात तक चलेगी दिल्ली मेट्रो

DMRC ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X पर जानकारी दी है कि 12 फरवरी को मेट्रो ट्रेन सर्विस रात काफी देर तक चालू रहेगी. सामान्य दिनों में मेट्रो की आखिरी ट्रेनें रात 11 से 11:30 बजे के आसपास चलती हैं, लेकिन मैच के दिन मेट्रो काफी लेट नाइट तक उपलब्ध रहेंगी. इससे मैच खत्म होने के बाद (जो रात 11 बजे के बाद खत्म हो सकता है) लाखों फैंस बिना किसी परेशानी के मेट्रो से घर जा सकेंगे.

Special arrangements by Delhi Metro for ICC T20 World Cup 2026



Delhi Metro is extending train services late into the night to facilitate the spectators attending the T20 cricket match on 12th February 2026 at Arun Jaitley Stadium.#DelhiMetro pic.twitter.com/WxCT8iUi5w — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) February 10, 2026

DMRC ने यह फैसला फैंस की सुविधा और सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखकर लिया है. बता दें कि मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और अगर दोनों टीमें पूरे 20-20 ओवर खेलती हैं, तो यह रात 11 बजे के बाद खत्म हो सकता है. ऐसे में देर रात मेट्रो चलना क्रिकेट फैंस के लिए बहुत मददगार साबित होगा.

दिल्ली में टी20 वर्ल्ड कप के 6 क्रिकेट मैच, इन रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट, पढ़ें एडवाइजरी

स्टेडियम के सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन से हैं?

दिल्ली गेट (गेट नंबर 4 और 5)

ITO (गेट नंबर 3 और 4)

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी मैच के दिनों में स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और DMRC दोनों ने सलाह दी है कि दर्शक ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें. इससे ट्रैफिक जाम से बचाव होगा और यात्रा आसान रहेगी.





