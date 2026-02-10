Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 फरवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar),10 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: कानपुर के राजा नर्सिंग होम में वार्मर मशीन फटने से नवजात की मौत के बाद प्रशासन ने अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर उसे सील कर दिया है. वहीं, संसद में जारी गतिरोध पर गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बैठक बेनतीजा रही. पढ़ें मंगलवार सुबह की बड़ी खबरें.

और पढ़ें

कानपुर: NICU में नवजात की मौत पर एक्शन, राजा नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन निरस्त, FIR दर्ज



बिठूर के ब्रह्मनगर स्थित राजा नर्सिंग होम में एनआईसीयू के भीतर वार्मर मशीन में आग लगने से नवजात बच्ची की जलकर मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर कराई गई जांच में सामने आया कि अस्पताल में बिना अनुमति के एनआईसीयू यूनिट संचालित की जा रही थी.

संसद में गतिरोध बरकरार... अमित शाह और स्पीकर ओम बिरला की बैठक बेनतीजा, इन 4 मुद्दों पर फंसा पेंच!



संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच अहम बैठक हुई, लेकिन इससे भी सदन का माहौल नहीं सुधरा. सरकार और विपक्ष के बीच चार प्रमुख बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की संभावना कम नजर आ रही है.

Advertisement

आखिरकार झुका पाकिस्तान, T20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलने को हुआ राजी



भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा. पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को औपचारिक रूप से PCB को मैच खेलने की अनुमति दे दी, जिससे गतिरोध समाप्त हुआ. प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ को PCB ने उच्चस्तरीय बातचीत की जानकारी दी और फिर टीम को मैदान में उतरने का निर्देश दिया.

जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब कैसे हुई लीक? दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच



दिल्ली पुलिस ने पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल (रिटायर्ड) एम.एम. नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के कथित लीक मामले में एफआईआर दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज फोरम्स पर ‘Four Stars of Destiny’ की प्री-प्रिंट कॉपियां बिना मंजूरी सर्कुलेट होने के दावे सामने आए थे. दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर हुआ रेडी, वीडियो आया सामने, जल्द होगा उद्घाटन

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने एक्स पर प्रगति का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने बताया कि पैसेंजर टर्मिनल, बोर्डिंग गेट, घरेलू व कार्गो टर्मिनल और फोरकोर्ट एरिया का काम पूरा होने वाला है. उन्होंने बताया कि रनवे, टैक्सी-वे और पैसेंजर एप्रन भी बनकर तैयार हो चुके हैं.

Advertisement

BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी, कोहली-रोहित का डिमोशन, किशन-शमी नदारद



बीसीसीआई ने 2025-26 सत्र के लिए जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा को ग्रेड A सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है. बोर्ड ने A+ कैटेगरी को खत्म कर ग्रेड A को सबसे ऊंचा दर्जा बना दिया है. विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट और टी-ट्वेंटी से हटने के बाद ग्रेड B में रखा गया है, पहले ये दोनों खिलाड़ी A+ कैटेगरी में थे.

Sariya Price: इंतजार पड़ गया भारी... घर बनवाना हुआ महंगा, दिल्ली से मुंबई तक बढ़ा सरिया का भाव



घर बनवाना आज के समय में सबसे महंगे सौदों में शामिल है. हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में सरिया का दाम अहम भूमिका निभाता है. जनवरी में सरिया की कीमतें तेजी से बढ़ीं, यह तेजी फरवरी में भी जारी है. दिल्ली में सरिया 48,900 रुपये प्रति मीट्रिक टन है. वहीं, सरिया मुंबई में तो 6,800 और चेन्नई में 6000 रुपये प्रति मीट्रिक टन महंगी हुई है.

शबाना महमूद बन सकती हैं ब्रिटेन की पहली मुस्लिम PM, इमिग्रेंट्स की बेटी होकर भी इमिग्रेशन पर हैं हार्डलाइनर



एपस्टीन विवाद में फंसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर के इस्तीफे के अटकलों के बीच PM पद के लिए कई नाम सामने आए हैं. इनमें गृह मंत्री शबाना महमूद एक अहम नाम है. अगर वह पीएम बनती हैं तो यह ब्रिटेन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और एशियाई समुदाय के लिए बड़ी बात होगी. हालांकि कीर स्टॉर्मर के इस्तीफे पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है.

Advertisement

US राजदूत ने दिल्ली में रखी ग्रैंड पार्टी... ट्रेड और पॉलिटिक्स के कई दिग्गज हुए शामिल



भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार शाम अपने आवास पर रिसेप्शन आयोजित किया, जिसमें राजनयिक समुदाय, बिजनेस सेक्टर और भारत-अमेरिका के प्रमुख पार्टनर शामिल हुए. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन और यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.

पिछली हार नहीं भूला होगा पाकिस्तान... T20 वर्ल्ड कप में आज अमेरिका से टक्कर, उलटफेर की फिर पूरी गुंजाइश



आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में शुरू होगा. लगभग 20 महीने पहले टी20 विश्व कप 2024 में अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया था, जिसकी याद पाकिस्तानी टीम और फैन्स के जेहन में अब भी मौजूद है.



---- समाप्त ----