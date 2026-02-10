scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कानपुर: NICU में नवजात की मौत पर एक्शन, राजा नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन निरस्त, FIR दर्ज

कानपुर के राजा नर्सिंग होम में वार्मर मशीन फटने से नवजात की मौत के बाद प्रशासन ने अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर उसे सील कर दिया है. जांच में NICU अवैध पाया गया और अग्निशमन यंत्र भी एक्सपायर्ड मिले. पुलिस ने डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
कानपुर के राजा नर्सिंग होम पर एक्शन (Photo- Screengrab)
कानपुर के राजा नर्सिंग होम पर एक्शन (Photo- Screengrab)

Kanpur News: बिठूर के ब्रह्मनगर स्थित राजा नर्सिंग होम में एनआईसीयू के भीतर वार्मर मशीन में आग लगने से नवजात बच्ची की जलकर मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर कराई गई जांच में सामने आया कि अस्पताल में बिना अनुमति के एनआईसीयू यूनिट संचालित की जा रही थी.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार, नर्सिंग होम का पंजीकरण तो था, लेकिन एनआईसीयू संचालन की अनुमति कभी नहीं ली गई. इसके बावजूद परिसर में अवैध रूप से एनआईसीयू चलाया जा रहा था. 

ये भी पढ़ें- वार्मर मशीन में नवजात को रखकर भूल गया नर्सिंग स्टाफ, तड़प-तड़प कर बच्ची ने तोड़ा दम, अस्पताल छोड़ भागे डॉक्टर

सम्बंधित ख़बरें

बैंक में काम करने वाली आस्था सिंह ने आजतक से बातचीत में पूरी बात रखी (Photo:ITG)
आस्था सिंह vs रितु त्रिपाठी... 'मैं ठाकुर हूं' वाले वीडियो का सामने आया पूरा सच
lamborghini case in kanpur police action on businessman son
12 करोड़ की लैंबॉर्गिनी केस पुलिस की कार्यवाही
Bank employee controversy in Kanpur involving caste reference
'ठाकुर हूं मैं...', कानपुर की महिला बैंककर्मी के वायरल वीडियो का जाने सच
Lamborghini case accused VIP treatment
कानपुर लैंबोर्गिनी कांड आरोपी को थाने में VIP ट्रीटमेंट
Newborn baby girl dies at a hospital in Kanpur (Photo: ITG)
अस्पताल में बिना लाइसेंस चल रहा था ICU, जहां वॉर्मर मशीन में झुलसी नवजात बच्ची

निरीक्षण के दौरान अग्निशमन यंत्रों की वैधता अवधि समाप्त पाई गई, जो गंभीर सुरक्षा लापरवाही को दर्शाता है. इसके चलते मौके पर ही अवैध एनआईसीयू यूनिट को सील कर दिया गया.

गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए राजा नर्सिंग होम (पंजीकरण संख्या RMEE2122829) का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर अस्पताल को पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए गए हैं. प्रबंधन को तीन कार्य दिवसों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का नोटिस भी जारी किया गया है. आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

Advertisement

वहीं, पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर बिठूर थाने में अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है. उन्होंने सख्त एक्शन की मांग की है. 

गौरतलब है कि यह घटना निजी अस्पतालों की संवेदनहीनता और लचर व्यवस्था को उजागर करती है. पहली संतान खोने वाले परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय प्रशासन अब अस्पताल की अन्य कमियों की भी फाइल खंगाल रहा है. पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल अस्पताल परिसर में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है और स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement