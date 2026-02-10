scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Sariya Price: इंतजार पड़ गया भारी... घर बनवाना हुआ महंगा, दिल्ली से मुंबई तक बढ़ा सरिया का भाव

House Construction Cost: सरिया के दाम में लगातार तेजी (Sariya Price Surge) देखने को मिल रही है और दिल्ली, मुंबई से गोवा तक में ये काफी महंगा हो गया. सरिया की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर आपकी हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर पड़ता है.

Advertisement
X
सरिया की कीमतों में तेज गिरावट के बाद अब तेज उछाल. (File Photo: ITG)
सरिया की कीमतों में तेज गिरावट के बाद अब तेज उछाल. (File Photo: ITG)

घर बनवाना (House Construction) आज के समय में सबसे महंगे सौदों में शामिल है. जमीन खरीदने के लिए मोटी रकम खर्च करने के बाद इस पर अपने सपनों का आशियाना खड़ा करना भी उतना ही खर्चीला साबित होता है. ऐसे में कई लोग हाउस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले बिल्डिंग मैटेरियल्स के दाम घटने का इंतजार करते हैं, जिससे उनकी जेब को बोझ कुछ हल्का हो सके. लेकिन कभी-कभी ये इंतजार महंगा भी पड़ जाता है, जैसा कि फिलहाल नजर आ रहा है.

दरअसल, हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बड़ा रोल निभाने वाले सरिया का भाव दनादन टूटने के बाद अब लगातार बढ़ता (Sariya Price Fall) जा रहा है और काफी महंगा हो गया है. इसकी कीमतों में इजाफे से घर बनवाना भी महंगा हो गया है.  

लगातार टूट रही थी कीमत, अब अचानक उछाल
बीते कुछ महीनों से Sariya Price लगातार टूट रहा था, लेकिन अब इनमें अचानक तेज उछाल देखने को मिल रहा है. अगर आप अपना घर बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर House Construction में अहम रोल निभाने वाले इस सरिया का अपडेटेड भाव जान लेना बेहद जरूरी है. दरअसल, Sariya जहां घर की मजबूती के लिए खास बिल्डिंग मैटेरियल है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. इसकी कीमत में आने वाली कमी House Construction Cost में कमी लाता है, तो वहीं सरिया महंगा होने से ये खर्च बढ़ जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Sariya Rate Fall
अभी भी मौका... कई शहरों में टूटा Sariya का भाव, सस्ते में तैयार होगा घर!
Sariya Rate Fall
सोना-चांदी ही नहीं... अचानक सरिया भी हो गया इतना सस्ता, जानिए रेट
Sariya Rate Fall
सस्ते में बनकर तैयार होगा घर... अचानक गिरे सरिया के दाम, इन बड़े शहरों में सबसे कम
Sariya-Cement Price Fall
घर बनवाना है? GST कट से सीमेंट हुआ सस्ता, सरिया के दाम भी भर-भराकर गिरे
House Construction
घर बनवाने जा रहे हैं? सरिया, सीमेंट और ईंट होने जा रहे इतने सस्‍ते... लाखों की होगी बचत!
Advertisement

बड़े शहरों में इतनी बढ़ी कीमत
बीते नवंबर महीने के अंत में Sariya Price काफी गिर गया था, लेकिन जनवरी के बीच से इसमें तेज उछाल शुरू हुआ और ये लगातार बढ़ रहा है. दिल्ली में तो ये 48,900 रुपये प्रति मीट्रिक टन के स्तर पर ट्रेड कर रहा है. वहीं 28 नवंबर की तुलना में अब के ताजा रेट्स की तुलना करें, तो रायपुर में 6,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन, गोवा में 6,000 रुपये, मुंबई में 6,800 रुपये और चेन्नई में इसका दाम प्रति मीट्रिक टन 6,000 रुपये बढ़ गया है. इस अवधि में कीमतों में आए अंतर और लेटेस्ट प्राइस पर गौर करें, तो...

सरिया की कीमतें (18% GST के बिना)

शहर (राज्य) 28 नवंबर 2025(मीट्रिक टन) 09 फरवरी 2026(मीट्रिक टन)
रायपुर 38,900 रुपये 45,300 रुपये
रायगढ़ 38,400 रुपये 45,000 रुपये
भावनगर 42,500 रुपये 49,500 रुपये
कोलकाता 39,200 रुपये 46,000 रुपये
राउरकेला 39,400 रुपये    46,000 रुपये
हैदराबाद 41,500 रुपये 49,000 रुपये
चेन्नई 43,000 रुपये 49,000 रुपये
मुंबई 42,800 रुपये 49,600 रुपये
जालना 42,800 रुपये      49,500 रुपये
गोवा 44,200 रुपये 50,200 रुपये

अपने शहर का ऐसे चेक कर लेटेस्ट रेट
Sariya Price में रोजाना आधार पर बदलाव होता है और आप अपने शहर की लेटेस्ट कीमतों को घर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाना होगा और इसमें TMT सरिया के लेटेस्ट रेट अपडेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी. बता दें कि वेबसाइट पर बताई गई कीमतें सरिया पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से अलग होती हैं और इसके जुड़ने से ये बढ़ जाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement