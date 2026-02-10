Sariya Price: इंतजार पड़ गया भारी... घर बनवाना हुआ महंगा, दिल्ली से मुंबई तक बढ़ा सरिया का भाव

घर बनवाना (House Construction) आज के समय में सबसे महंगे सौदों में शामिल है. जमीन खरीदने के लिए मोटी रकम खर्च करने के बाद इस पर अपने सपनों का आशियाना खड़ा करना भी उतना ही खर्चीला साबित होता है. ऐसे में कई लोग हाउस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले बिल्डिंग मैटेरियल्स के दाम घटने का इंतजार करते हैं, जिससे उनकी जेब को बोझ कुछ हल्का हो सके. लेकिन कभी-कभी ये इंतजार महंगा भी पड़ जाता है, जैसा कि फिलहाल नजर आ रहा है.

और पढ़ें

दरअसल, हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बड़ा रोल निभाने वाले सरिया का भाव दनादन टूटने के बाद अब लगातार बढ़ता (Sariya Price Fall) जा रहा है और काफी महंगा हो गया है. इसकी कीमतों में इजाफे से घर बनवाना भी महंगा हो गया है.

लगातार टूट रही थी कीमत, अब अचानक उछाल

बीते कुछ महीनों से Sariya Price लगातार टूट रहा था, लेकिन अब इनमें अचानक तेज उछाल देखने को मिल रहा है. अगर आप अपना घर बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर House Construction में अहम रोल निभाने वाले इस सरिया का अपडेटेड भाव जान लेना बेहद जरूरी है. दरअसल, Sariya जहां घर की मजबूती के लिए खास बिल्डिंग मैटेरियल है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. इसकी कीमत में आने वाली कमी House Construction Cost में कमी लाता है, तो वहीं सरिया महंगा होने से ये खर्च बढ़ जाता है.

Advertisement

बड़े शहरों में इतनी बढ़ी कीमत

बीते नवंबर महीने के अंत में Sariya Price काफी गिर गया था, लेकिन जनवरी के बीच से इसमें तेज उछाल शुरू हुआ और ये लगातार बढ़ रहा है. दिल्ली में तो ये 48,900 रुपये प्रति मीट्रिक टन के स्तर पर ट्रेड कर रहा है. वहीं 28 नवंबर की तुलना में अब के ताजा रेट्स की तुलना करें, तो रायपुर में 6,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन, गोवा में 6,000 रुपये, मुंबई में 6,800 रुपये और चेन्नई में इसका दाम प्रति मीट्रिक टन 6,000 रुपये बढ़ गया है. इस अवधि में कीमतों में आए अंतर और लेटेस्ट प्राइस पर गौर करें, तो...

सरिया की कीमतें (18% GST के बिना)

शहर (राज्य) 28 नवंबर 2025(मीट्रिक टन) 09 फरवरी 2026(मीट्रिक टन) रायपुर 38,900 रुपये 45,300 रुपये रायगढ़ 38,400 रुपये 45,000 रुपये भावनगर 42,500 रुपये 49,500 रुपये कोलकाता 39,200 रुपये 46,000 रुपये राउरकेला 39,400 रुपये 46,000 रुपये हैदराबाद 41,500 रुपये 49,000 रुपये चेन्नई 43,000 रुपये 49,000 रुपये मुंबई 42,800 रुपये 49,600 रुपये जालना 42,800 रुपये 49,500 रुपये गोवा 44,200 रुपये 50,200 रुपये

अपने शहर का ऐसे चेक कर लेटेस्ट रेट

Sariya Price में रोजाना आधार पर बदलाव होता है और आप अपने शहर की लेटेस्ट कीमतों को घर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाना होगा और इसमें TMT सरिया के लेटेस्ट रेट अपडेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी. बता दें कि वेबसाइट पर बताई गई कीमतें सरिया पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से अलग होती हैं और इसके जुड़ने से ये बढ़ जाती हैं.

---- समाप्त ----