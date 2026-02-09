नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर हुआ रेडी, वीडियो आया सामने, जल्द होगा उद्घाटन

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का नया अपडेट सामने आया है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को एक्स पर एयरपोर्ट की प्रगति का वीडियो साझा किया. वीडियो में दिखाया गया है कि एयरपोर्ट का लगभग पूरा काम पूरा हो चुका है और उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई हैं.

और पढ़ें

मुख्य सचिव ने ट्वीट के जरिए बताया कि एयरपोर्ट पर पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, पैसेंजर बोर्डिंग गेट, घरेलू टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और फोरकोर्ट एरिया जैसे अहम हिस्सों का निर्माण लगभग पूरा हो गया है. वीडियो में रनवे, टैक्सी-वे और पैसेंजर एप्रन की झलक भी दिखाई गई है.

एयरपोर्ट निर्माण का नया वीडियो आया सामने

एयरपोर्ट के अंदर एस्केलेटर और कई हाईटेक मशीनें इंस्टॉल की जा चुकी हैं. कार्गो टर्मिनल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में भी आधुनिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं. इसके साथ ही आपात सेवाओं के लिए फायर फाइटिंग के हाईटेक उपकरण और मशीनें तैनात की गई हैं.

मुख्य सचिव द्वारा साझा किए गए वीडियो में एयरपोर्ट की एक्सेस रोड, ईंधन टैंक, ऑपरेशन सेंटर, जल और सीवेज व्यवस्था, चेक पोस्ट, ई-गेट्स, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और लाउंज जैसी सुविधाओं की जानकारी भी दी गई है.

Advertisement

ATC टावर, नेविगेशन और रडार सिस्टम भी अंतिम चरण में

एयरपोर्ट पर नेविगेशन और रडार सिस्टम भी इंस्टॉल हो चुके हैं. प्रदूषण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगाए गए हैं. फिलहाल सिर्फ एयरोड्रम लाइसेंस से जुड़ी औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं. एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में विकसित किया गया है. दिसंबर 2024 में इंडिगो के यात्री विमान की सफल ट्रायल लैंडिंग कराई गई थी.

उद्घाटन से पहले सिर्फ एयरोड्रम लाइसेंस की औपचारिकताएं बाकी

इसके बाद अक्टूबर 2025 और नवंबर के पहले सप्ताह में छोटे विमानों के जरिए उपकरणों का परीक्षण किया गया. उद्घाटन के बाद यह उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा. वहीं एयरपोर्ट के आसपास यीडा ने सेक्टर-8, 8डी, 11, 4ए, 5ए और 5 को विकसित करने की तैयारी भी तेज कर दी है.

---- समाप्त ----