Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 फरवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

बजट 2026 पर विपक्ष ने युवाओं, किसानों और निवेशकों की अनदेखी का आरोप लगाया. चीन ने डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दी. टैक्स नियमों में बदलाव से जेल की जगह जुर्माने पर जोर रहा. किसानों के लिए नए ऐलान हुए. ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं. भारत-पाक U19 मैच, रोहित शेट्टी केस और सोशल मीडिया रिएक्शन भी चर्चा में रहे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया (Photo: PTI)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया (Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 1 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: बजट को लेकर राजनीतिक टकराव तेज रहा, जहां विपक्ष ने इसे आम लोगों से दूर बताया. वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर-युआन बहस उभरी. टैक्स प्रक्रिया सरल करने के कदम उठे. कृषि आवंटन बढ़ा. चुनाव आयोग पर सवाल, खेल और अपराध से जुड़ी खबरें, बाजार और मिडिल क्लास की नाराज़गी तथा मिडिल ईस्ट तनाव भी सुर्खियों में रहे.

'युवा, किसान, निवेशक... सबको नजरअंदाज किया', बजट पर क्या बोले राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेता

निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार आम बजट पेश किया. इस बजट पर विपक्षी नेताओं ने नाराज़गी जताई. राहुल गांधी, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव ने बजट को आम लोगों से दूर बताया है. नेताओं का कहना है कि बजट में कई राज्यों की उम्मीदों को नजरअंदाज किया गया है.

डॉलर Vs युआन... जिनपिंग ने किया अमेरिकी करेंसी के रुतबे को चैलेंज, कहा- हमारी मुद्रा बने 'इंटरनेशनल रिजर्व'

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंटरनेशनल इकोनॉमी में डॉलर के प्रभुत्व को सीधी चुनौती दी है. उन्होंने चीन की करेंसी युआन को 'मजबूत करेंसी' बनाने का आह्रवान किया. जिनपिंग ने कहा है कि युआन को इस स्तर तक मजबूत किया जाए कि इसे दूसरे देश 'इंटरनेशनल रिजर्व' की तरह जमा करें. बता दें कि अभी ये रुतबा डॉलर को हासिल है. जिनपिंग के इस बयान को डॉलर की बादशाहत को चुनौती माना जा रहा है.

अब नहीं होगी जेल... बजट में बदल दिए गए ये नियम, केवल जुर्माना देकर मामला रफा-दफा, जानिए क्या है पूरा मामला
 
मिडिल क्लास (Middle Class) को सबसे ज्यादा आयकर में छूट की उम्मीद थी. ऐसा नहीं हुआ. लेकिन आयकर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं. खासकर टैक्स (Tax) भरने की प्रक्रिया को आसान करना, मुकदमेबाजी कम करना, और बेवजह जुर्माना और जेल की सजा से बचाना है. खासकर ऐसे मामलों में जहां गलती जानबूझकर नहीं, बल्कि नियमों की जटिलता, तकनीकी चूक या जानकारी की कमी के कारण हुई हो.

डगमगाती ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड के बिगड़ते हालात… ऐसे वक्त में भारत का बजट क्या कहता है?
 
बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधारों और विकास को प्राथमिकता दी है. इस बजट में मिडिल क्लास को डायरेक्ट टैक्स राहत नहीं दी गई, लेकिन देश की लंबी अवधि की आर्थिक स्थिरता और विकास पर जोर रखा गया है. बजट के छह प्रमुख स्तंभों में आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों पर फोकस, ट्रस्ट-बेस्ड गवर्नेंस, व्यापार सुगमता और वित्तीय अनुशासन शामिल हैं.

बजट 2026 से किसानों को क्या मिला? निर्मला सीतारमण ने किए ये पांच बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. बजट में कृषि को उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है. कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है जो पिछले साल से करीब 7% अधिक है.

SIR पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की याचिका

मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैये का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिस संवैधानिक संस्था से निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीद की जाती है, वही संस्था अब ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक है.

IND vs PAK U19 World Cup Live Score: भारतीय टीम ने पाकिस्तान को दिया 253 रनों का टारगेट, बल्ले से चमके वेदांत त्रिवेदी

आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में आज (1 फरवरी) भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से है. दोनों टीमों के बीच सुपर-सिक्स का यह मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में है. मुकाबले में टॉस पाकिस्तानी टीम ने जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रनों का टारगेट दिया है.

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, पुणे पुलिस ने 5 लोगों को किया अरेस्ट

फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में पुणे पुलिस ने पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है. पुलिस को संदेह है कि पुणे के वारजे और कारवेनगर इलाकों से हिरासत में लिए गए ये आरोपी आपराधिक गिरोहों से जुड़े हुए हैं.

'संडे भी खराब किया और बाजार भी...' बजट आने के बाद लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट 2026 भाषण जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया और पर्सनल टैक्सेशन पर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, सोशल मीडिया तुरंत एक्टिव हो गया. देखते ही देखते मिडिल क्लास का दर्द फनी मीम्स के जरिये सामने आने लगा.

'एक गलत फैसला और मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगी जंग...', खामेनेई ने ट्रंप को बता दी हद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं. उन्होंने ईरान से कहा है कि वो बिना शर्त बातचीत की टेबल पर आए और परमाणु समझौता करे. हालांकि, ईरान ने साफ कहा है कि हमले की धमकियों के साए में कोई बातचीत नहीं हो सकती है.

