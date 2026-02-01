IND vs PAK U19 World Cup Live Score: पाकिस्तान ने जीता टॉस, भारतीय टीम की पहले बैटिंग, वैभव पर निगाहें

India vs Pakistan, U19 World Cup 2026 Live Score: आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में आज (1 फरवरी) भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से है. दोनों टीमों के बीच सुपर-सिक्स का यह मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में है. मुकाबले में टॉस पाकिस्तानी टीम ने जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया.

भारतीय टीम ने मौजूदा वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है और वो अपने चारों मैच जीत चुकी है. अब टीम इंडिया पाकिस्तान को भी धूल चटाने के उद्देश्य से मैदान पर उतरी है. भारत-पाकिस्तान मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए स्कोरकार्ड को रिफ्रेश करते रहिए...

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ जीत से की थी. भारत ने यूएसए को डीएलएस नियम के तहत 6 विकेट से हराया था. फिर भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में डीएलएस नियम के जरिए 18 रनों से जीत हासिल की थी. भारत का आखिरी ग्रुप मुकबाला न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा था, जहां वो डीएलएस नियम के तहत 7 विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी. इसके बाद भारत ने सुपर-6 मैच में मेजबानी टीम जिम्बाब्वे को 204 रनों से धो दिया था.

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया गया. उद्भव मोहन की जगह तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ये मुकाबला खेलने उतरे. दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम ने इंजर्ड खिलाड़ी मोहम्मद शयान की जगह अली हसन बलोच की प्लेइंग-11 में एंट्री कराई.

भारत की प्लेइंग-11: एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल और दीपेश देवेंद्रन.

पाकिस्तान की प्लेइंग-11: समीर मिन्हास, हमजा जहूर (विकेटकीपर), उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हुजैफा अहसान, अली हसन बलूच, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम और अली रजा.

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप-कप्ताान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर),हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, किशन कुमार सिंह, एरॉन जॉर्ज, उधव मोहन, मोहम्मद एनान, हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश और कनिष्क चौहान,

अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का स्क्वॉड: हमजा जहूर (विकेटकीपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, हुजैफा अहसन, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, उमर जैब, अली हसन बलूच, दानियाल अली खान और नकाब शफीक.

