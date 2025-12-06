scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर ठाणे में बुजुर्ग से 1 करोड़ की ठगी

ठाणे में एक 78 साल के बुजुर्ग ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1.06 करोड़ रुपये की ठगी के शिकार हो गए. व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लालच भरे ऑफर देकर आरोपी ने वरिष्ठ नागरिक को झांसा दिया और 21 बार में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाए. पैसे मांगने पर आरोपी ने संपर्क बंद कर दिया. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
बुजुर्ग से धोखाधड़ी (Photo: Representational )
बुजुर्ग से धोखाधड़ी (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 78 साल के वरिष्ठ नागरिक से 1.06 करोड़ रुपये की ठगी की गई है. पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी ने बुजुर्ग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर हाई रिटर्न का लालच दिया था.

निवेश पर ज्यादा रिटर्न का लालच

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रबोदी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि, शुरुआत में आरोपी ने पीड़ित को सामान्य ग्रुप में जोड़ा और उसके बाद उन्हें निवेश के लिए बनाए गए दूसरे ग्रुप में शामिल किया. वहां बड़े मुनाफे का आश्वासन दिया गया. आरोपी के झांसे में आकर पीड़ित ने अक्टूबर से नवंबर के बीच अलग-अलग खातों में कुल 21 बार पैसे ट्रांसफर किए, जिनकी कुल राशि 1.06 करोड़ रुपये रही.

सम्बंधित ख़बरें

Nanded murder case
नांदेड़ ऑनर किलिंग: आंचल के परिवार पर सक्षम टेटे की हत्या का इल्जाम, एक और आरोपी हिरासत में 
खुली हवा में सांस लेने छुट्टी पर जा रहे दिल्ली-मुंबई के लोग, AQI हॉलिडे बना नया ट्रेंड 
बॉयफ्रेंड के रूम पर पहुंची थी प्रेमिका. (Photo: Screengrab)
गर्लफ्रेंड ने कर दिया कांड... बॉयफ्रेंड के रूम पर पहुंची, रात के 3 बजे चाकू से मार डाला 
चाइल्डलाइन टीम ने रुकवाया बाल विवाह. (Photo: Representational)
'17 साल की लड़की की शादी होने वाली है...' चाइल्डलाइन टीम ने रुकवाया बाल विवाह 
ajit pawar son jay pawar marriage rutuja patil
अजित पवार के बेटे की शादी किससे हो रही, जानें किस इस्लामी देश में लेंगे सात फेरे? 

21 बार में ट्रांसफर करवाए 1 करोड़ रुपये

पीड़ित को बड़ी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन जब उन्होंने निवेश की गई राशि वापस मांगी तो आरोपी ने जवाब देना बंद कर दिया. इसके बाद पीड़ित को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

Advertisement

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस धन के लेन-देन की पूरी पड़ताल कर रही है. अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान और उसकी पूरी नेटवर्क की जांच जारी है. पुलिस बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है और पैसे जहां-जहां ट्रांसफर हुए, उन सभी की डिटेल खंगाली जा रही है.

यह मामला वरिष्ठ नागरिकों के साथ बढ़ते साइबर और ऑनलाइन निवेश फ्रॉड पर एक और गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया है. ठाणे पुलिस इस घटना की विस्तृत जांच में जुटी है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और पीड़ित की आर्थिक क्षति की भरपाई सुनिश्चित की जा सके.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement