निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर ठाणे में बुजुर्ग से 1 करोड़ की ठगी

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 78 साल के वरिष्ठ नागरिक से 1.06 करोड़ रुपये की ठगी की गई है. पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी ने बुजुर्ग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर हाई रिटर्न का लालच दिया था.

और पढ़ें

निवेश पर ज्यादा रिटर्न का लालच

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रबोदी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि, शुरुआत में आरोपी ने पीड़ित को सामान्य ग्रुप में जोड़ा और उसके बाद उन्हें निवेश के लिए बनाए गए दूसरे ग्रुप में शामिल किया. वहां बड़े मुनाफे का आश्वासन दिया गया. आरोपी के झांसे में आकर पीड़ित ने अक्टूबर से नवंबर के बीच अलग-अलग खातों में कुल 21 बार पैसे ट्रांसफर किए, जिनकी कुल राशि 1.06 करोड़ रुपये रही.

21 बार में ट्रांसफर करवाए 1 करोड़ रुपये

पीड़ित को बड़ी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन जब उन्होंने निवेश की गई राशि वापस मांगी तो आरोपी ने जवाब देना बंद कर दिया. इसके बाद पीड़ित को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

Advertisement

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस धन के लेन-देन की पूरी पड़ताल कर रही है. अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान और उसकी पूरी नेटवर्क की जांच जारी है. पुलिस बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है और पैसे जहां-जहां ट्रांसफर हुए, उन सभी की डिटेल खंगाली जा रही है.

यह मामला वरिष्ठ नागरिकों के साथ बढ़ते साइबर और ऑनलाइन निवेश फ्रॉड पर एक और गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया है. ठाणे पुलिस इस घटना की विस्तृत जांच में जुटी है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और पीड़ित की आर्थिक क्षति की भरपाई सुनिश्चित की जा सके.



---- समाप्त ----