scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सरकारी जमीन पर खड़ा कर दिया कमर्शियल सेंटर, शिवसेना विधायक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

मुंबई की विशेष अदालत के एक फैसले से कुर्ला की राजनीति में हलचल मच गई है, जहां शिवसेना विधायक मंगेश अनंत कुडालकर पर जनता की भलाई के लिए मिले फंड और सरकारी जमीन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं. कोर्ट ने माना कि MHADA की जिस जमीन को गार्डन और सार्वजनिक सुविधा के लिए आरक्षित किया गया था, वहां अनधिकृत रूप से हॉल और कमर्शियल सेंटर बनाए गए और उनसे अवैध वसूली की गई.

Advertisement
X
विशेष अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को विधायक के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. (Photo: X/@mlamangesh)
विशेष अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को विधायक के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. (Photo: X/@mlamangesh)

महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का नाम भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया है. मुंबई की एक विशेष अदालत के एक फैसले ने कुर्ला की राजनीति में भूचाल ला दिया है. आरोप है कि जनता की भलाई के लिए मिलने वाले फंड का इस्तेमाल विधायक ने अपने निजी फायदे के लिए किया.

पब्लिक प्रॉपर्टी पर 'प्राइवेट' कब्जा

पूरा मामला कुर्ला विधानसभा का है, जहां शिवसेना विधायक मंगेश अनंत कुडालकर पर सरकारी जमीन का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए करने के गंभीर आरोप लगे हैं. शिकायतकर्ता रमेश सत्यन बोरवा ने कोर्ट के सामने ऐसे दस्तावेज पेश किए, जिन्होंने विधायक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. आरोप है कि MHADA ने जिस जमीन को गार्डन और पब्लिक एमिनिटी के लिए सुरक्षित रखा था, वहां विधायक ने आलीशान हॉल और कमर्शियल सेंटर खड़ा कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का मतदान चल रहा है. (File Photo)
महाराष्ट्र में नगर निकाय के लिए वोटिंग जारी, कई सीटों पर महायुति के प्रत्याशी आमने-सामने
बाइक टैक्सी वाले ने लड़की से कर दी छेड़छाड़. (Photo: Representational)
बाइक टैक्सी चलाने वाला पकड़ा गया... लड़की को सुनसान जगह पर ले जाकर की थी छेड़छाड़
बीड में चोरों के गैंग का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
भिखारियों के वेश में शादी समारोह में घुसते, फिर चोरी कर हो जाते फरार...शातिर चोरों के गैंग का पर्दाफाश
leopard enters densely populated area in mumbai bhayandar east
मुंबई: पकड़ा गया भायंदर में घनी आबादी में घुसा तेंदुआ, देखें
Shivsena Uddhav Balasaheb Thackeray and Raj Thackeray MNS
BMC चुनाव से पहले एकजुट होंगे उद्धव और राज ठाकरे... सीट शेयरिंग में ‘MaMu’ फैक्टर पर दांव

कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने माना कि म्हाडा के पत्रों से साफ है कि यह निर्माण पूरी तरह अनधिकृत है. विधायक ने अपने पद का दुरुपयोग कर सार्वजनिक धन को निजी फायदे वाले हॉल और दुकानों के निर्माण में झोंक दिया. इतना ही नहीं, इस सरकारी जमीन पर बने हॉल को किराए पर चढ़ाकर अवैध वसूली की जा रही है.

Advertisement

ACB को कड़ी कार्रवाई के आदेश

अदालत ने इसे भ्रष्टाचार निरोधक कानून (Prevention of Corruption Act) की धारा 7 और 13 के तहत एक संगीन अपराध माना है. कोर्ट ने अब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को सीधे आदेश दिया है कि विधायक के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत इसकी गहन जांच हो और जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचार की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement