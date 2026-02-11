scorecardresearch
 
'हमारे मन में कुछ शक है...', अजित पवार की मौत पर रोहित पवार ने दिल्ली में दिखाया प्रेजेंटेशन

रोहित ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में VSR कंपनी, ARROW हैंडलर, पायलट सुमित कपूर और मेंटेनेंस से जुड़े लोगों पर शक जताया. इस बीच, एनसीपी (अजित गुट) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का नाम भी MRO कंपनी को लेकर चर्चा में आ गया है.

अजित पवार प्लेन हादसे पर रोहित पवार ने कई सवाल खड़े किए हैं. (File Photo: PTI)
अजित पवार के प्लेन हादसे को लेकर उठ रहे कई तरह के सवालों के बीच उनके भतीजे रोहित पवार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दिल्ली प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे चाचा अजित दादा की प्लेन क्रैश में जान चली गई, बहुत सी बातें कही जा रही हैं. हमारे मन में कुछ शक हैं और हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है.

इससे पहले, रोहित पवार ने मंगलवार को मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले विमान की मालिक कंपनी VSR पर सवाल उठाए. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विमान का रूटीन मेंटेनेंस हुआ था? टेक लॉग कहां है? एयरवर्दी रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं की गई? क्या क्रैश से पहले ट्रांसपोंडर जानबूझकर बंद किया गया?

रोहित पवार ने यह भी आरोप लगाया है कि 2023 में VSR के एक अन्य विमान हादसे की फाइनल रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई. उनका दावा है कि DGCA पर दबाव हो सकता है और जांच पूरी पारदर्शिता से नहीं हो रही.

ARROW कंपनी और फ्लाइट बुकिंग पर शक

रोहित ने कहा कि पहले अजित पवार सड़क मार्ग से बारामती जाने वाले थे और उनके काफिले की तैयारी हो चुकी थी. फिर आखिरी समय में विमान से जाने का फैसला क्यों हुआ? फ्लाइट बुकिंग देर रात क्यों की गई? उन्होंने ARROW कंपनी की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि बुकिंग और हैंडलिंग की पूरी जांच होनी चाहिए. किसके दबाव में प्लान बदला गया?

रोहित पवार कौन हैं? अजित पवार की मौत पर उनके सनसनीखेज आरोपों के घेरे में प्रफुल्ल पटेल कैसे आ गए

पायलट पर सीधे सवाल उठाए

रोहित पवार ने पायलट कैप्टन सुमित कपूर के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कपूर को पहले शराब सेवन के मामले में सस्पेंड किया गया था. उन्होंने पूछा कि लैंडिंग के समय पायलट चुप क्यों थे? रनवे 29 की अनुमति मिलने के बाद रनवे 11 क्यों मांगा गया, जबकि वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण था? उन्होंने यह भी कहा कि को-पायलट शांभवी पाठक का लियरजेट पर अनुभव ज्यादा था. ऐसे में अंतिम निर्णय किस आधार पर लिए गए?
 

