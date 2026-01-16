'अब मुंबई आकर मिलूंगा...', BMC में बंपर जीत के बीच निशिकांत दुबे की ठाकरे बंधुओं को सीधी चुनौती

महाराष्ट्र के नगरीय निकायों और खासकर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के ताजा रुझानों में भाजपा गठबंधन (महायुति) को स्पष्ट बहुमत मिलता देख BJP सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक तरह से मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए संकेत दिया है कि मुंबई की सत्ता से 'ठाकरे युग' की विदाई अब औपचारिकता मात्र है.

निशिकांत दुबे ने अपने 'X' पोस्ट में जीत की खुशी जताते हुए लिखा कि वे जल्द ही मुंबई पहुंचकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से मुलाकात करेंगे. उनके इस पोस्ट को हालिया 'भाषा विवाद' और 'पटक-पटक कर मारने' वाली टिप्पणी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है.

इस पोस्ट के राजनीतिक मायने यह निकाले जा रहे हैं कि निशिकांत दुबे यह संदेश देना चाहते हैं कि मुंबई अब किसी एक परिवार या 'भाषावाद' की जागीर नहीं रही, बल्कि वहां के मतदाताओं ने 'सबका साथ-सबका विकास' वाली भाजपा नीति पर मुहर लगा दी है.

राज-उद्धव की जोड़ी हुई फेल

बता दें कि चुनावी रुझाानों में भाजपा+ गठबंधन 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जो बहुमत के 114 के आंकड़े के पार है. उधर, उद्धव सेना + MNS महज 68 सीटें के आसपास दिख रही है.

वहीं, कांग्रेस को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं. यही नहीं, महाराष्ट्र के नागपुर, ठाणे, पुणे में भी बीजेपी गठबंधन जीत के आंकड़ों को छूता नजा आ रहा है. सांसद दुबे का यह आत्मविश्वास बीएमसी के इन चुनावी रिजल्ट के रुझानों से उपजा है.

रुझानों ने साफ कर दिया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का 'मराठी कार्ड' और एक-दूसरे से हाथ मिलाना भी भाजपा की आंधी को नहीं रोक सका.

'पटक-पटक कर मारेंगे' वाली चुनौती विवाद की जड़

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब बीते साल जुलाई में निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे की पार्टी द्वारा गैर-मराठी दुकानदार की पिटाई पर कड़ा ऐतराज जताया था. निशिकांत ने कहा था, "हिम्मत है तो उर्दू या दक्षिण भारतीय भाषा बोलने वालों को मारो. यूपी-बिहार आओगे तो पटक-पटक कर मारेंगे."

अब महाराष्ट्र और बीएमसी में जीत की ओर बढ़ते ही उन्होंने अपनी उसी चुनौती को दोहराते हुए मुंबई आने की बात कही है, जो ठाकरे गुट के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती मानी जा रही है.

