scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अब मुंबई आकर मिलूंगा...', BMC में बंपर जीत के बीच निशिकांत दुबे की ठाकरे बंधुओं को सीधी चुनौती

Nishikant Dubey Post: बीएमसी चुनाव में BJP गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने X पर पोस्ट कर उद्धव और राज ठाकरे को चुनौती दी है. उन्होंने जल्द ही मुंबई आकर दोनों नेताओं से मिलने का ऐलान किया है.

Advertisement
X
मुंबई में 'कमल' खिलते ही निशिकांत दुबे सक्रिय.(File Photo)
मुंबई में 'कमल' खिलते ही निशिकांत दुबे सक्रिय.(File Photo)

महाराष्ट्र के नगरीय निकायों और खासकर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के ताजा रुझानों में भाजपा गठबंधन (महायुति) को  स्पष्ट बहुमत मिलता देख  BJP सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक तरह से मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए संकेत दिया है कि मुंबई की सत्ता से 'ठाकरे युग' की विदाई अब औपचारिकता मात्र है. 

निशिकांत दुबे ने अपने 'X' पोस्ट में जीत की खुशी जताते हुए लिखा कि वे जल्द ही मुंबई पहुंचकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से मुलाकात करेंगे. उनके इस पोस्ट को हालिया 'भाषा विवाद' और 'पटक-पटक कर मारने' वाली टिप्पणी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है.

इस पोस्ट के राजनीतिक मायने यह निकाले जा रहे हैं कि निशिकांत दुबे यह संदेश देना चाहते हैं कि मुंबई अब किसी एक परिवार या 'भाषावाद' की जागीर नहीं रही, बल्कि वहां के मतदाताओं ने 'सबका साथ-सबका विकास' वाली भाजपा नीति पर मुहर लगा दी है.

सम्बंधित ख़बरें

discussion on communal changes and political scenario in kolkata
'आपका बच्चा जीतकर नहीं आएगा...', क्या बोले निशिकांत दुबे
Mumbai election results indicate trends in political alliances
BMC चुनाव के नतीजों पर क्या बोले आशुतोष?
Maharashtra local body election results to be announced today
BMC में बीजेपी+ ने लगाई सेंचुरी, देखें कितनी सीटों पर बनाई बढ़त
कांग्रेस 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है.
संघ के शहर नागपुर में बीजेपी की बड़ी बढ़त, 15 साल बाद भी जलवा बरकरार
राज्य के 893 वार्डों में हुए मतदान की गिनती (Photo: ITG)
LIVE: नगर निगम चुनाव में शरद पवार की पार्टी का बुरा हाल, सिर्फ 19 वार्डों में आगे

राज-उद्धव की जोड़ी हुई फेल
बता दें कि चुनावी रुझाानों में भाजपा+ गठबंधन 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जो बहुमत के 114 के आंकड़े के पार है. उधर, उद्धव सेना + MNS महज 68 सीटें  के आसपास दिख रही है.

Advertisement

वहीं, कांग्रेस को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं. यही नहीं, महाराष्ट्र के नागपुर, ठाणे, पुणे में भी बीजेपी गठबंधन जीत के आंकड़ों को छूता नजा आ रहा है. सांसद दुबे का यह आत्मविश्वास बीएमसी के इन चुनावी रिजल्ट के रुझानों से उपजा है.

यह भी पढ़ें: 'बिहार-UP आओ, "'बिहार-UP आओ, पटक-पटक के मारेंगे...', BJP सांसद निशिकांत दुबे की राज ठाकरे को खुली चुनौती
 
रुझानों ने साफ कर दिया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का 'मराठी कार्ड' और एक-दूसरे से हाथ मिलाना भी भाजपा की आंधी को नहीं रोक सका.

'पटक-पटक कर मारेंगे' वाली चुनौती विवाद की जड़
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब बीते साल जुलाई में निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे की पार्टी द्वारा गैर-मराठी दुकानदार की पिटाई पर कड़ा ऐतराज जताया था. निशिकांत ने कहा था, "हिम्मत है तो उर्दू या दक्षिण भारतीय भाषा बोलने वालों को मारो. यूपी-बिहार आओगे तो पटक-पटक कर मारेंगे."

अब महाराष्ट्र और बीएमसी में जीत की ओर बढ़ते ही उन्होंने अपनी उसी चुनौती को दोहराते हुए मुंबई आने की बात कही है, जो ठाकरे गुट के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती मानी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement