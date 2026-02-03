मुंबई की सड़कों पर खूनी खेल, ड्रग्स तस्करों ने तलवार और कट्टे से किया पुलिस पर हमला, Video Viral

ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुंबई पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया. यह घटना नवी मुंबई के उल्वे इलाके में 31 जनवरी की रात करीब 11.50 बजे हुई. ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की 10 सदस्यीय टीम उल्वे पहुंची थी.

जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को इनपुट मिला था कि इस्माइल शेख और शाहिद खान अपने 10 से 15 साथियों के साथ बाइक से इलाके में घूम रहे हैं. पुलिस के साथ मौजूद इनफॉर्मर ने यह जानकारी टीम के प्रमुख असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर किरन मांड्रे को दी. इसके बाद किरन मांड्रे ने सभी पुलिसकर्मियों को गाड़ी से उतरकर आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए.

ड्रग्स तस्करों ने पुलिस पर किया हमला

पुलिस को अपनी ओर आते देख आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया. आरोपियों के पास तलवार, देसी कट्टा, हॉकी और अन्य घातक हथियार थे. एक इनफॉर्मर के सिर पर तलवार से वार किया गया. वहीं दूसरे इनफॉर्मर के सीने पर बंदूक रखकर उसे डराने की कोशिश की गई.

इस दौरान असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर किरन मांड्रे ने एक आरोपी को पकड़ रखा था. तभी एक बाइक सवार ने उन पर बाइक चढ़ाने की कोशिश की. साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों पर भी तलवार से हमला किया गया. गनीमत रही कि किसी भी पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई.

इस पूरी झड़प का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि ड्रग्स तस्कर खुलेआम सड़क पर हथियार लेकर घूम रहे थे. इस घटना के बाद नवी मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं कि खुले इलाके में इतने खतरनाक अपराधी हथियारों के साथ कैसे घूम रहे थे.

हमले की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद

पुलिस ने इस्माइल शेख, शाहिद खान, अयाज खान, आसिफ खान, मेराज खान, निजाम, शोएब, मेहराज और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया है.

