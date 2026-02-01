scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र: नवी मुंबई के व्यापारी से 1 करोड़ की ठगी, ठगों ने ऐसे ऐंठे रुपये

नवी मुंबई में एक व्यापारी से 1.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि आरोपियों ने निवेश के बदले अच्छा रिटर्न दिलाने के नाम पर व्यापारी से ठगी की.

Advertisement
X
व्यापारी से एक करोड़ से ज्यादा की ठगी. (Photo: Representational )
व्यापारी से एक करोड़ से ज्यादा की ठगी. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक 75 वर्षीय बिजनेसमैन से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न का वादा करके 1.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक पीड़ित, जो नवी मुंबई के वाशी इलाके का रहने वाला है.

निवेश के नाम पर उच्च रिटर्न दिलाने के बदले की गई ठगी

पीड़ित ने बताया कि उसने पिछले महीने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा था, जिसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलने का वादा किया गया था. इसके बाद उसे एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए अलग-अलग फर्जी वेबसाइट्स पर भेजा गया.

सम्बंधित ख़बरें

Fake Online Trading Syndicate Busted in Delhi
फर्जी ट्रेडिंग ऐप, कंबोडिया कनेक्शन, 300 करोड़ की ठगी... इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़
Delhi Doctor Couple Digital Arrest Case
डॉक्टर कपल से 14.84 करोड़ की ठगी का मामला... दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों से 8 आरोपी गिरफ्तार किए
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गन्ने से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा
Jayant Patil on Ajit Pawar NCP
अजित पवार और मेरे बीच हुई थीं 10 बैठकें, 12 फरवरी बाद होना था मर्जर: जयंत पाटिल
Sunetra Pawar's strengths and weaknesses in Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार का कमजोर और मजबूत पक्ष क्या?

यह भी पढ़ें: फर्जी पुलिस अफसर बनकर 66 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार, 79 लाख कैश बरामद

साइबर पुलिस अधिकारी ने बताया कि 5 दिसंबर, 2025 और इस साल 6 जनवरी के बीच पीड़ित ने 18 अलग-अलग ट्रांसफर में 1.08 करोड़ रुपये अलग-अलग अकाउंट में जमा किए. जिसके बाद पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए धोखेबाजों ने शुरू में उसे प्लेटफॉर्म पर अपना "प्रॉफिट" 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा होते हुए दिखाया.

Advertisement

पुलिस ने 2 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला

जब पीड़ित ने अपने पैसे निकालने की कोशिश की, तो धोखेबाजों ने टैक्स और IPO सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पर और पैसे मांगे.  इसके बाद उसे शक हुआ और उसने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ज़रिए शिकायत दर्ज कराई.

नवी मुंबई साइबर पुलिस ने 29 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी के आरोप में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement