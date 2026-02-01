महाराष्ट्र: नवी मुंबई के व्यापारी से 1 करोड़ की ठगी, ठगों ने ऐसे ऐंठे रुपये

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक 75 वर्षीय बिजनेसमैन से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न का वादा करके 1.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक पीड़ित, जो नवी मुंबई के वाशी इलाके का रहने वाला है.

निवेश के नाम पर उच्च रिटर्न दिलाने के बदले की गई ठगी

पीड़ित ने बताया कि उसने पिछले महीने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा था, जिसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलने का वादा किया गया था. इसके बाद उसे एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए अलग-अलग फर्जी वेबसाइट्स पर भेजा गया.

साइबर पुलिस अधिकारी ने बताया कि 5 दिसंबर, 2025 और इस साल 6 जनवरी के बीच पीड़ित ने 18 अलग-अलग ट्रांसफर में 1.08 करोड़ रुपये अलग-अलग अकाउंट में जमा किए. जिसके बाद पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए धोखेबाजों ने शुरू में उसे प्लेटफॉर्म पर अपना "प्रॉफिट" 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा होते हुए दिखाया.

पुलिस ने 2 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला

जब पीड़ित ने अपने पैसे निकालने की कोशिश की, तो धोखेबाजों ने टैक्स और IPO सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पर और पैसे मांगे. इसके बाद उसे शक हुआ और उसने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ज़रिए शिकायत दर्ज कराई.

नवी मुंबई साइबर पुलिस ने 29 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी के आरोप में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

