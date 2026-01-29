फर्जी पुलिस अफसर बनकर 66 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार, 79 लाख कैश बरामद

मुंबई के फोर्ट इलाके में पुलिसकर्मी बनकर विदेशी नागरिक से लाखों रुपये की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मुंबई पुलिस ने इस मामले में 48 साल के आरोपी सुरेश रंगनाथ चव्हाण को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके एक अन्य साथी की तलाश अब भी जारी है. पुलिस ने आरोपी के पास से 79.35 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं, जो शिकायत में दर्ज रकम से भी अधिक है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 21 जनवरी को एमजी रोड स्थित अलाना सेंटर बिल्डिंग के पास की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, केन्या की नागरिक 26 साल के सुमय्या मोहम्मद अब्दी टैक्सी से यात्रा कर रही थीं. इसी दौरान दो युवक खुद को पुलिसकर्मी बताकर टैक्सी के पास पहुंचे और जांच के बहाने टैक्सी रुकवाई. आरोपियों ने महिला से कहा कि वो उसके बैग की जांच करेंगे और फिर उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन चलने को कहा.

आरोपी गिरफ्तार, 79 लाख कैश बरामद

जांच के बहाने दोनों युवकों ने महिला के दो बैग अपने कब्जे में ले लिए, जिनमें कुल 66.45 लाख रुपये नकद थे. इसके बाद दोनों आरोपी बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए. खुद को ठगा महसूस करने पर पीड़िता ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें धारा 318(4) (धोखाधड़ी और संपत्ति की डिलीवरी के लिए बेईमानी से प्रेरित करना) भी शामिल है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है.

टैक्सी रोककर पुलिस बनकर बैग छीना

माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन की टीम ने करीब 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की गतिविधियों को ट्रैक किया. तकनीकी निगरानी और डिजिटल इनपुट के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुरेश चव्हाण को ठाणे के आजाद नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 79.35 लाख रुपये नकद बरामद किए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरामद रकम शिकायत में दर्ज रकम से अधिक है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपी अन्य मामलों में भी शामिल हो सकता है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि अतिरिक्त राशि किसी अन्य ठगी से जुड़ी है या नहीं.

