बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर रंग डालने से मुंबई में बवाल, शिवसैनिकों ने जताई नाराजगी

मुंबई में आगामी बीएमसी चुनाव से पहले माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है. दादर के शिवाजी पार्क स्थित मीनाताई बालासाहेब ठाकरे स्मारक और मातोश्री की प्रतिमा पर की गई तोड़फोड़ से शिवसैनिक आक्रोशित हो गए. शिवसेना और एमएनएस के नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की

मुंबई शिवाजी पार्क में मीना ठाकरे की प्रतिमा पर रंग फेंकने से बवाल (Photo: ITG)
या बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है? ये सवाल इसलिए मुंबई में हो रहा है क्योंकि, दादर के शिवाजी पार्क में बने बालासाहेब ठाकरे की पत्नी मीनाताई बालासाहेब ठाकरे स्मारक पर कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हुए मातोश्री की प्रतिमा पर लाल रंग डाल दिया. जैसे ही घटना की जानकारी शिवसैनिकों को मिलीं वहां आक्रोशित लोग जुटने लगे. जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया.

आनन-फानन में मूर्ति की साफ सफाई की गई. जिसके बाद शिवसेना (यूबीटी) सांसद अनिल देसाई और एमएनएस चीफ राज ठाकरे के साथ कई नेता मौके पर पहुंच गए. उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, "सिर्फ़ निंदा करने से काम नहीं चलेगा. जैसे बिहार में क़ानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करके प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया गया. वैसे ही मातोश्री की प्रतिमा का अपमान करके मुंबई में दंगे कराने की साजिश रची जा रही है." 

राज ठाकरे ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि, इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना बिल्कुल ही मंजूर नहीं है. समाज में जिसने भी ये घटना की है पुलिस उसको ढूंढ़ रही है और ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी. 

इस घटना के बाद मुंबई की पूर्व मेयर किशोरीताई पेडणेकर ने भी शिवाजी पार्क का दौरा किया. उन्होंने मुआयना किया कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस की जांच कैसी चल रही है. इससे पहले स्थानी सांसद अनिल देसाई और विधायक महेश सावंत भी पार्क पहुंचे थे.  

विधायक महेश सावंत का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले की जांच करे नहीं तो गुस्साए हुए शिवसैनिक इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं. 

बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) चुनाव 2025 का आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है. हालांकि उम्मीद जताई जा रहा है कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं.

