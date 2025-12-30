scorecardresearch
 
BMC चुनाव से पहले महायुति में सहमति, BJP-शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ तय

मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर भाजपा, शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की महायुति में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है. मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित भास्कर साटम ने बताया कि 227 सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी है.

संयुक्त प्रचार और संयुक्त अभियान के साथ मैदान में उतरेगी महायुति (Photo: PTI)
मुंबई महानगरपालिका चुनाव में महायुति के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रहा माथापच्ची खत्म हो गया है. मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आमित भास्कर सताम ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर महायुति में सीट बंटवारे पर पूर्ण सहमति की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पहले 207 सीटों पर सहमति हो चुकी थी, जो अब बढ़ाकर पूरी 227 सीटों पर बातचीत पूरी कर ली गई है. यह सीट बंटवारा बीजेपी, शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के बीच हुआ है.

आमित सताम के अनुसार, बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है. महायुति के अन्य घटक दलों को इसी कुल 227 सीटों के अंतरगत समायोजित किया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि सीटों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है और सभी दल बीजेपी और शिवसेना के तय कोटे के अंदर ही समावेशित होंगे.

आगामी चुनाव में महायुति संयुक्त प्रचार-प्रसार और संयुक्त अभियान चलाएगी. अमित भास्कर साटम ने कहा कि महायुति का लक्ष्य मुंबई महानगरपालिका में फिर से हिंदुत्व का भगवा झंडा फहराना है. उन्होंने बताया कि जनता के विश्वास और आशीर्वाद से महायुति का उम्मीदवार ही महापौर पद पर रहेगा.

सीट बंटवारे को लेकर किसी भी दल के बीच नाराज़गी या असहमति की बात को उन्होंने पूरी तरह खारिज किया. अमित भास्कर ने कहा कि सभी दलों के साथ तकनीकी और विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन हर स्तर पर सभी पक्षों की सहमति बनी रही. इससे यह स्पष्ट होता है कि महायुति पूरी एकता और मजबूती के साथ मुंबई महानगरपालिका चुनाव में कदम बढ़ा रही है.

यह भी पढ़ें: 'बंटे तो BJP को वॉकओवर मिलेगा...', उद्धव ठाकरे बोले- हमसे पले-बढ़े लोग आज हमें खत्म करने पर तुले

इस प्रकार, बीजेपी, शिवसेना और RPI के बीच मुंबई में सीट बंटवारे का अंतिम फॉर्मूला तय हो चुका है, जो महायुति के लिए जीत की कुंजी साबित होगा. मुंबई की जनता महायुति को समर्थन दे कर एक बार फिर से भगवा राजनीति को सहारा देगी.

---- समाप्त ----
