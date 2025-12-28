'बंटे तो BJP को वॉकओवर मिलेगा...', उद्धव ठाकरे बोले- हमसे पले-बढ़े लोग आज हमें खत्म करने पर तुले

शिवसेना (UBT गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले BJP पर जोरदार हमला बोला है. रविवार को मुंबई के शिवसेना भवन में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ गठबंधन से पहले महाराष्ट्र में BJP को कोई नहीं जानता था. उन्होंने मुंबई को लेकर मराठी अस्मिता और एकजुटता का आह्वान किया.

उद्धव ठाकरे का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब पार्टी नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी कर रही है. बैठक में उद्धव ठाकरे ने पार्टी के अंदर संभावित असंतोष और बगावत को लेकर भी सख्त संदेश दिया.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन लोगों को शिवसेना ने पाला-पोसा, वही आज हम पर हमला कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दो गुजराती मुंबई को निगलने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिवसेना ने इस लड़ाई को सालों तक लड़ा है और कोई भी मुंबई को उनसे छीन नहीं सकता. उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि BJP ने लंबे समय तक शिवसेना का इस्तेमाल किया है.

उन्होंने कहा कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे और इसी बीच दो गुजराती हमें पूरा निगलने की कोशिश करते रहेंगे तो बेहतर है कि हम यह लड़ाई लड़ें ही नहीं. उन्होंने पार्टी नेताओं से साफ कहा कि बंटवारे की राजनीति BJP को सीधा फायदा पहुंचाएगी और उन्हें वॉकओवर मिल जाएगा.

उद्धव ने टिकट बंटवारे पर क्या अपील की...

टिकट बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे ने भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो भी कोई पार्टी ना छोड़े. उन्होंने कहा, जरा मेरी कुर्सी पर बैठकर देखिए और सामने बैठे लोगों में से केवल चार लोगों को चुनकर दिखाइए. यह काम कितना मुश्किल है, आप खुद समझ जाएंगे.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि टिकट बंटवारे की पूरी जिम्मेदारी वह खुद लेंगे. उन्होंने कहा कि वह सभी विभाग प्रमुखों से कह देंगे कि फैसला उन्होंने लिया है और इसके लिए किसी और को दोषी न ठहराया जाए. उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के भले के लिए उन्हें विलेन भी कहा जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी को भी अपनी निष्ठा नहीं बेचनी चाहिए.

'मराठी मानुष के हित में इतने साल बाद...'

उन्होंने BJP पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने ना सिर्फ गठबंधन तोड़ा, बल्कि शिवसेना को खत्म करने की भी कोशिश की. उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी मानुष के हित में शिवसेना ने इतने वर्षों बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के साथ गठबंधन किया है.

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि गठबंधन या आघाड़ी में कभी भी 100 प्रतिशत चीजें मनचाही नहीं होतीं. ना तो उनकी पार्टी की इच्छा के मुताबिक सब कुछ होता है और ना ही सहयोगी दल की. कई सीटें ऐसी होती हैं जो उनकी होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ता है.

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव अब नजदीक हैं. राज्य में 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा, जबकि नतीजे 16 जनवरी 2026 को घोषित किए जाएंगे. इन चुनावों में शिवसेना (ठाकरे गुट) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ चुनाव लड़ेंगे.

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे राज्य भर में संयुक्त रूप से नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे. इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने यह भी घोषणा की है कि मुंबई का मेयर मराठी व्यक्ति ही बनेगा और वो भी शिवसेना (UBT) और MNS के गठबंधन से होगा.

