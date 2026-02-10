'उनके नेतृत्व में पार्टी बड़ी सफलता हासिल करेगी...', सुनेत्रा पवार पर बोले फडणवीस

अजित पवार की अचानक मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनाया गया है. पति की मौत के 13 बाद आज सुनेत्रा ने अपना कार्यभार संभाला और पहली बार महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुईं. ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया.
देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आज सुनेत्रा पवार का कैबिनेट में स्वागत किया गया. इसके साथ ही, अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस दौरान सीएम ने सुनेत्रा को लेकर दावा किया कि उनकी अगुवाई में उनकी पार्टी खूब तरक्की करेगी.
महाराष्ट्र सीएम ने कहा, आज सुनेत्रा पवार की पहली कैबिनेट बैठक थी. अजित पवार के निधन के बाद उन्होंने धैर्य से जिम्मेदारी स्वीकार की है. इसलिए आज हमने सिर्फ शब्द सुमनों के साथ उनका स्वागत किया. मुझे विश्वास है की उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी बड़ी सफलता हासिल करेगी.
NCP के दोनों गुटों के विलय पर बोलने से परहेज
देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर कहा कि उनके पार्टी के फैसलों पर बात करना सही नहीं होगा. इसका फैसला वो खुद करेंगी. उन्होंने ये भी बताया कि आज कैबिनेट में अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया.
फडणवीस ने की RSS की आलोचना
फडणवीस ने चंद्रपुर में बीजेपी का मेयर बनने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि वहां स्थानीय स्तर पर गठबंधन की जानकारी होने से इनकार किया. इसके अलावा उन्होंने आरएसएस की भी आलोचना की और कहा कि संघ के खिलाफ प्रचार करनेवाले सभी लोगों की दुकाने बंद होने वाली है.