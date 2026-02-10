scorecardresearch
 
'उनके नेतृत्व में पार्टी बड़ी सफलता हासिल करेगी...', सुनेत्रा पवार पर बोले फडणवीस

महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार ने आज पहली बार कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया और पार्टी की सफलता की उम्मीद जताई.

सीएम फडणवीस ने सुनेत्रा पवार का स्वागत किया. (File Photo: ITG)
अजित पवार की अचानक मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनाया गया है. पति की मौत के 13 बाद आज सुनेत्रा ने अपना कार्यभार संभाला और पहली बार महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुईं. ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया.

देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आज सुनेत्रा पवार का कैबिनेट में स्वागत किया गया. इसके साथ ही, अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस दौरान सीएम ने सुनेत्रा को लेकर दावा किया कि उनकी अगुवाई में उनकी पार्टी खूब तरक्की करेगी. 

महाराष्ट्र सीएम ने कहा, आज सुनेत्रा पवार की पहली कैबिनेट बैठक थी. अजित पवार के निधन के बाद उन्होंने धैर्य से जिम्मेदारी स्वीकार की है. इसलिए आज हमने सिर्फ शब्द सुमनों के साथ उनका स्वागत किया. मुझे विश्वास है की उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी बड़ी सफलता हासिल करेगी. 

यह भी पढ़ें: अजित पवार के निधन के 13 दिन बाद सुनेत्रा पवार ने संभाला डिप्टी सीएम का कार्यभार, पार्टी दफ्तर भी पहुंचीं

NCP के दोनों गुटों के विलय पर बोलने से परहेज

देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर कहा कि उनके पार्टी के फैसलों पर बात करना सही नहीं होगा. इसका फैसला वो खुद करेंगी. उन्होंने ये भी बताया कि आज कैबिनेट में अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया.

फडणवीस ने की RSS की आलोचना

फडणवीस ने चंद्रपुर में बीजेपी का मेयर बनने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि वहां स्थानीय स्तर पर गठबंधन की जानकारी होने से इनकार किया. इसके अलावा उन्होंने आरएसएस की भी आलोचना की और कहा कि संघ के खिलाफ प्रचार करनेवाले सभी लोगों की दुकाने बंद होने वाली है.

