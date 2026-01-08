'उद्धव ठाकरे की नैतिक जिम्मेदारी बनती है...', कचरा स्कैम पर CM फडणवीस ने घेरा

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों की गहमागहमी के बीच 'मुंबई मंथन' का मंच सजा है. आजतक के इस आयोजन के 'फडणवीस की पहली परीक्षा' सेशन में सीएम फडणवीस ने बीएमसी चुनाव से लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने तक, हर बात पर बेबाकी से अपनी राय रखी. उन्होंने कचरा स्कैम पर भी उद्धव ठाकरे को निशाने पर रखा.

और पढ़ें

सीएम फडणवीस ने कहा कि मीठी नदी का कचरा कुछ लोग खा गए. 80 करोड़ रुपये का तो काम ही नहीं हुआ है, उसका बिल निकल गया. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूटर से कचरा निकाल लिए. ये उद्धव सरकार के समय हुआ. हमारी सरकार के समय पकड़े गए. जो कचरा ट्रांसपोर्टेशन दिखाते थे, वह हो ही नहीं रहा था. सीएम फडणवीस ने कहा कि डिनो मॉरियो का नाम आया तो क्या करें. हमको तो पता है कि वो एक्टर हैं, कब से कॉन्ट्रैक्टर बन गए.

उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे के वो (डिनो) दोस्त हैं, सबको पता है. अभी तक की जांच में उनका रोल दिख रहा है. सीएम फडणवीस ने कहा कि लीगल जवाबदेही पुलिस तय करेगी, लेकिन मोरल रिस्पॉन्सबिलिटी उद्धव ठाकरे की बनती है. साढ़े तीन साल में कितनी सफाई की, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने एक्शन प्लान तैयार किया है. उसके टेंडर्स हो गए हैं और अब काम भी चालू होगा. अगले चार से पांच साल में हम इसे पूरा करेंगे.

Advertisement

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी में पैसों के खेल को लेकर सवाल पर कहा कि हमने ऑडिट कराई थी. 200 रास्ते बने थे, उनमें नीचे की परत ही गायब थी. हमने कई घोटाले मुंबई में पकड़े हैं. उन्होंने कहा कि महायुति जब चुनकर आएगी, तब हमारे सामने यह चैलेंज है घोटालों के कल्चर और दलालों के चंगुल से छुड़ाना. सीएम फडणवीस ने एक सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी में न मैनेजमेंट चलता है, ना ही सेटिंग. हमारी पार्टी में निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है. यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसमें अपील नहीं होती.

उन्होंने कहा कि पार्टी कहती कि घर चले जाओ, तो घर चला जाता. डिप्टी सीएम बनना पड़ा तो दर्द हुआ, लेकिन वह इसलिए नहीं हुआ कि डिप्टी सीएम बन रहा. वह इसलिए हुआ था कि लोग कहेंगे कि सत्ता का लालची है. सीएम ने उद्धव ठाकरे को अनप्रेडिक्टेबल आदमी बताया और कहा कि राज ठाकरे मुझे कनफ्यूज आदमी लगते हैं. 16 तारीख के बाद हम वापस साथ में चाय पिएंगे. उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे पक्के दोस्त हैं, मर्द आदमी हैं, शेर आदमी हैं.

अजित पवार मेरे राजनीतिक मित्र- फडणवीस

सीएम फडणवीस ने अजित पवार मेरे राजनीतिक मित्र हैं और राजनीति में अजित पवार डिपेंडेबल आदमी हैं. हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है. उन्होंने कहा कि दोस्तों के खिलाफ कुछ बोलूंगा ही नहीं, नगर पालिका के चुनाव में इसका पालन किया है. आदित्य ठाकरे एक अच्छे राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलत समय पर गलत निर्णय लेते हैं. इससे उनकी राजनीति नीचे जा रही है. देवेंद्र फडणवीस ने खुद को बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता बताया और कहा कि 2019 के बाद की राजनीति ने जिस तरह से करवटें बदली हैं, मैं खुद को भी अलग ही मैच्योरिटी पर पाता हूं.

Advertisement

मुंबई के मेयर पर सीएम ने विपक्ष को घेरा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी पार्टी के एक नेता मीराभायंदर गए. वहां उन्होंने कह दिया कि कोई उत्तर भारतीय मुंबई का मेयर बनेगा. उसको लेकर ही ये मुद्दा बना. उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय कोई बाहर के लोग तो नहीं हैं. वारिस पठान ने बुर्के वाली मेयर की बात की, तो उत्तर भारतीय मेयर वाली बात को लेकर हम पर कूदने वाले इस पर चुप हो गए. सीएम फडणवीस ने कहा कि इसलिए ही हमने कहा कि यहां हिंदू और मराठी महापौर बनेगा.

यह भी पढ़ें: 'मुंबई का ट्रैफिक दिल्ली से बेहतर, कोई लेन ब्रेक नहीं करता...', ट्रैफिक जाम के सवाल पर बोले सीएम फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं के साथ आने को लेकर कहा कि मुझे बालासाहेब ठाकरे आशीर्वाद दे रहे होंगे. घर जोड़ना तो अच्छा काम है. उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ लड़ के भी इन्होंने देख लिया. हमारी एक भी सीट कम नहीं हुई. हम तीन चुनाव से नंबर वन हैं. मराठी, गैर मराठी...सब हमारे वोटर हैं. सब हमको वोट देते हैं. दोनों भाई साथ आए, तब भी हमारा वोट कम नहीं होने वाला. सीएम फडणवीस ने नगर निकाय चुनाव में कही साथ, कहीं खिलाफ लड़ने को रणनीतिक फैसला बताया और दावा किया कि महायुति में सब ठीक है.

Advertisement

मुस्लिमों के मसीहा बने उद्धव- फडणवीस

सीएम फडणवीस ने कहा कि तीन हजार से ज्यादा पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं. हमारी इतनी ताकत थी, तो मुंबई में एक भी निर्विरोध क्यों नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां कमजोर हो गई हैं. पूरा फओकस इन्होंने मुंबई पर कर दिया, इनको उन शहरों में उम्मीदवार ही नहीं मिले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. सीएम फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के समय 35 सांसद निर्विरोध आए, क्या तब भारत के संविधान को खतरा था.

यह भी पढ़ें: 'जो हो रहा है, वह विचारधारा से परे...', अंबरनाथ में बीजेपी-कांग्रेस गठबंधन पर बोले एकनाथ शिंदे

उद्धव-राज के साथ आने पर चुनौती के सवाल पर उन्होंने कहा कि जन्म से संपत्ति मिलती है, विचारों की विरासत नहीं. ये दो भाई 2009 में अगर साथ आते, तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति बदल सकती थी. सीएम फडणवीस ने कहा कि दोनों ने अपना वोटबैंक लूज कर दिया है. बार-बार पोजिशन बदली है. मुंबई में हमारी महायुति अप्रत्याशित विजय पाने वाली है. समय बहुत बदल चुके हैं. इस चुनाव में उनकी पार्टी को शिकस्त देकर रहेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन करते तो उन्हें उसे सीटें देनी पड़तीं.

यह भी पढ़ें: Mumbai Manthan 2026 LIVE: मुंबई का मेयर पद मराठी हिंदू के लिए आरक्षित? CM फडणवीस बोले- हां बिल्कुल

Advertisement

सीएम फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे को लगता है कि मुस्लिम वोटर मेरा वोटबैंक हो गया है. अभी उनको कॉन्फिडेंस है और इसलिए कांग्रेस को दरकिनार कर अलग से लड़ रहे हैं. ऐसा नहीं होता तो छत्रपति संभाजीनगर में रसीद मामू जैसे व्यक्ति को उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में लिया. बालासाहेब होते, तो क्या वे उसे अपनी पार्टी में लेते. महाराष्ट्र में मुस्लिमों के मसीहा उद्धव जी बने हैं.

---- समाप्त ----