Mumbai Manthan 2026 Live: महाराष्ट्र में सज रहा 'मुंबई मंथन' का मंच, CM फडणवीस-उद्धव समेत ये हस्तियां करेंगी शिरकत

aajtak.in | नई दिल्ली | 08 जनवरी 2026, 9:43 AM IST

Mumbai Manthan 2026 Live Updates: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव की गहमागहमी के बीच मुंबई में आजतक के विशेष आयोजन 'मुंबई मंथन' का मंच सज रहा है. बीएमसी चुनाव के बीच हो रहे इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत सत्तापक्ष और विपक्ष के कद्दावर चेहरे शामिल होंगे. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के बीच मुंबई में आजतक के कार्यक्रम 'मुंबई मंथन' का मंच सज रहा है. इस आयोजन में राजनीति के कद्दावर चेहरे मंच पर होंगे ही, अर्थव्यवस्था और पॉलिसी से जुड़े एक्सपर्ट्स भी शिरकत कर रहे हैं. इस आयोजन की शुरुआत उद्धव के संजय सेशन से होगी. इस सत्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत शिरकत करेंगे.

कैसे जीतेंगे मुंबई सेशन में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष सेलार. शिवसेना (यूबीटी) के विधायक वरुण सरदेसाई और महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत अपनी बात रखेंगे. शिंदे की स्ट्रैटेजी सेशन में महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शामिल होंगे. फडणवीस की पहली परीक्षा सेशन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिरकत करेंगे.

9:43 AM (एक घंटा पहले)

उद्धव के संजय सेशन से होगी शुरुआत

Posted by :- Bikesh Tiwari

आजतक के आयोजन मुंबई मंथन की शुरुआत उद्धव के संजय सेशन से होगी. उद्धव के संजय सेशन में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत शामिल होंगे. संजय राउत बीएमसी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति को लेकर खुलकर बातचीत करेंगे. 

9:42 AM (एक घंटा पहले)

मुंबई में आज सजेगा 'मुंबई मंथन' का मंच

Posted by :- Bikesh Tiwari

महाराष्ट्र में बीएमसी और अन्य नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं. नगर निकाय चुनाव की गहमागहमी के बीच महाराष्ट्र की राजधानी में 'मुंबई मंथन' का मंच सज रहा है. आज यानी 8 जनवरी को होने जा रहे आजतक के इस आयोजन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ ही उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे. इस आयोजन में कई फिल्मी हस्तियां भी शिरकत करेंगी.

