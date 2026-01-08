'जो हो रहा है, वह विचारधारा से परे...', अंबरनाथ में बीजेपी-कांग्रेस गठबंधन पर बोले एकनाथ शिंदे

आजतक के आयोजन मुंबई मंथन के मंच से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष जब लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीत गया, तब उसने एक बार भी धांधली की बात नहीं कही. विधानसभा चुनाव हारे, तब गड़बड़ी का रोना रोने लगे. उन्होंने उम्मीदवारों को लेकर सवाल पर कहा कि महायुति के पास इतने कैंडिडेट्स की लाइन थी. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. वे सिर्फ आरोप की राजनीति कर रहे हैं.

और पढ़ें

मल्टीपल रिलेशनशिप और अंबरनाथ में शिवसेना शिंदे को बाहर रखने के लिए बीजेपी के कांग्रेस से हाथ मिलाने को लेकर सवाल पर शिंदे ने कहा कि यह पार्टी बालासाहेब ठाकरे के विचार पर चलने वाली पार्टी है. हम बालासाहेब ठाकरे के विचार पर चल रहे हैं. कई जगह हम बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं. कई जगह लोकल लेवल पर गठबंधन नहीं हुआ. जहां हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, वहां भी हम लोकल मुद्दों पर बात करेंगे. मैं वही कर रहा हूं. चुनाव में विपक्ष पर भी कोई टीका-टिप्पणी नहीं करता. ये मेरी आदत नहीं है. विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वह केवल गाली-आरोप और टीका-टिप्पणी की राजनीति करते हैं.

एकनाथ शिंदे ने अंबरनाथ के गठबंधन को लेकर सवाल पर कहा कि हमने इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की थी. सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की थी. हमने कहा था कि देखो वहां क्या हो रहा है. वहां जो हो रहा है, वह विचारधारा से परे है. उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे कुर्सी के लिए नहीं लड़ता. सत्ता महायुति के पास ही है न. डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि हम डॉक्टर नहीं हैं, फिर ऑपरेशन किया. हम महाराष्ट्र के लिए काम करते हैं. मुंबई को पूरी तरह गड्ढामुक्त करेंगे.

Advertisement

उन्होंने ठाकरे बंधुओं को लेकर सवाल पर नाम लेने से परहेज किया और डिनो मॉरियो से लेकर तमाम नाम गिना दिए और कहा कि मैं मेहनत करने वाला आदमी हूं. मैंने कहा था कि 200 से कम सीटें आईं तो राजनीति छोड़कर खेती करूंगा. शिंदे ने कहा कि एक बार कमिट करता हूं, फिर उसे पूरा करता हूं. जो बोलता हूं, वही करता हूं और जो नहीं बोलता हूं, वह भी करता हूं. कोई रीजन नहीं देता, काम करता हूं.

डिप्टी सीएम शिंदे ने ओवैसी को लेकर सवाल पर कहा कि हम बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा पर चल रहे हैं, उससे कोई समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने अलग-अलग जगह अलग-अलग गठबंधन को लेकर सवाल पर कहा कि लोकल कैलकुलेशन के मुताबिक कार्यकर्ताओं की राय आती है कि कहां साथ लड़ेंगे, कहां अलग लड़ना है. कुछ भी करो और सत्ता पाओ, हम यह नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा कि सत्ता मिले या जाए, हम बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे. शिंदे ने कहा कि 13-14 जगह हम साथ लड़ रहे हैं. अगले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी अलग लड़ने की तैयारी कर रही है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये छोटे चुनाव हैं. 29 चुनाव दूर है. वह बड़ा चुनाव है. देवेंद्र फडणवीस के साथ कोल्ड वार की बात पर कहा कि ये मीडिया में चल रहा है. हम अच्छे मित्र हैं. तब से उनको जानता हूं, जब वह विधायक थे. मैं उनकी सरकार में हूं, मेरी सरकार में वो भी थे.

Advertisement

एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2022 में ऑपरेशन के समय में भी हम साथ में थे, जब गाड़ी पलटी कर दी. हम कभी एक दूसरे को बड़ा छोटा नहीं मानते. जब मैं सीएम था, तब भी उनको सीएम समझता था. हमारा एजेंडा एक ही है, इस राज्य का विकास. इस राज्य को आगे बढ़ाना. उन्होंने कहा कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था को 11वें से चौथे स्थान पर लाना, इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं. शिंदे ने कहा कि एक ट्रिलियन का पोटेंशियल मुंबई में है. हम नहीं, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है.

मुंबई को ट्रैफिक, पानी भरने समेत अन्य समस्याओं से मुक्ति दिलाने के सवाल पर डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि हमको थोड़ा समय दीजिए. मुंबई में रोड अच्छी हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक स्मूद हो जाएगी. बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक को हम विरार तक ले जा रहे हैं. छेड़ानगर से साकेत से सीधा फाउंटेन कट चौक एलिवेटेड रोड कर रहे हैं. बीकेसी कुर्ला से हम अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं. पॉड टैक्सी का भी काम कर रहे हैं. बोरिवली टनल भी कर रहे हैं. टाइमलाइन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम काम करने वाले लोग हैं, काम

---- समाप्त ----