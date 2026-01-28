'विमान बादलों में गया और मेरे पेट में खलबली...', अजित पवार ने बताया था यादगार किस्सा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती प्लेन क्रैश में निधन हो गया. वह पार्टी के गढ़ माने जाने वाले बारामती जा रहे थे, तभी लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. राजनीति में 'दादा' शब्द को एक अलग पहचान दिलाने वाले डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद, उनका दो साल पुराना एक किस्सा फिर से याद किया जा रहा है. गढ़चिरौली दौरे के दौरान उन्होंने विमान के एक सफर में अपने डर का अनुभव मजाकिया अंदाज में साझा किया था.

क्षण भर के लिए घबरा गए थे अजित पवार

बीते 17 जुलाई 2024 को भारी बारिश हो रही थी. नागपुर से गढ़चिरौली जाते समय अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस एक ही हेलीकॉप्टर में सवार थे. बाहर घना कोहरा और काले बादल छाए हुए थे. जब हेलीकॉप्टर बादलों के बीच फंसा, तो अजित पवार जैसा सख्त नेता भी क्षण भर के लिए घबरा गया था.

'विमान बादलों में गया और मेरे पेट में खलबली'

इसी को लेकर पवार ने गढ़चिरौली की एक सभा में खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा था, 'विमान बादलों में गया और मेरे पेट में खलबली मच गई (पोटात गोळा आला). मैं इधर-उधर देख रहा था और काफी डरा हुआ था. लेकिन मेरे बगल में बैठे देवेंद्र जी एकदम शांत थे और गप्पे मार रहे थे. मैंने फडणवीस को अपनी घबराहट के बारे में बताया, तो फडणवीस ने हंसते हुए जवाब दिया- दादा, डरिए मत. अब तक मेरे छह एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन जब मैं विमान में होता हूं, तो कुछ नहीं होता.' इस किस्से पर पूरी सभा में ठहाके गूंज उठे थे.

प्लेन क्रैश ने ही ले ली जान

आज इसी किस्से को याद कर पवार के समर्थक भावुक हो रहे हैं. जैसे हवाई यात्रा के डर के बारे में उन्होंने हंसते हुए बात की थी, दुर्भाग्यवश बारामती के पास हुए ऐसे ही विमान हादसे में उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई.

सामने आए हादसे के भयावह वीडियो

गौरतलब है कि आज यानी बुधवार सुबह हुए दुखद प्लेन क्रैश की लोकेशन से सामने आए पहले वीडियो में हादसे की भयावह तस्वीरें दिखाई दी. वीडियो में विमान के टुकड़े चारों ओर बिखरे नजर आ रहे हैं और दूर से घना धुआं उठता दिख रहा है. पूरा विमान जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुका है, वहीं आसपास की जमीन भी काफी दूर तक जली हुई दिखाई दे रही है. बता दें कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते ये हादसा हुआ है. घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया है.



