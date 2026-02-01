scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमरावती में DRI की बड़ी कार्रवाई, फ्लैट से 10 करोड़ का MD ड्रग्स बरामद

अमरावती में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई में करीब 5 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. गाडगे नगर क्षेत्र के एक फ्लैट पर छापेमारी के बाद चार संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. मामले में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है.

Advertisement
X
5 किलो MD ड्रग्स बरामद (Photo: Screengrab)
5 किलो MD ड्रग्स बरामद (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के अमरावती में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नागपुर स्थित राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने करीब 5 किलो एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स जब्त की है. जब्त किए गए मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई केंद्रीय एजेंसी को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर की गई. डीआरआई की टीम ने अमरावती के गाडगे नगर थाना क्षेत्र स्थित एक रिहायशी फ्लैट पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान फ्लैट से भारी मात्रा में प्रतिबंधित एमडी ड्रग्स बरामद होने की बात सामने आई है.

5 किलो एमडी ड्रग्स जब्त

सम्बंधित ख़बरें

Maharashtra municipal corporation election results
पुणे, नागपुर से लेकर नासिक तक हर तरफ BJP का जलवा... उद्धव-राज को जनता ने किया साइडलाइन
चलती कार में लगी आग. (Photo: Screengrab)
अमरावती में आग का गोला बनी चलती कार, चालक ने कूदकर बचाई जान
doctors left surgical blade.
आंध्र: डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही, सर्जरी के बाद युवक के पैर में छोड़ा सर्जिकल ब्लेड
Deadly attack on groom, incident captured on drone camera
शादी में दूल्हे को चाकू मारकर भाग रहे थे बदमाश, कैमरे वाले ने 2 KM तक ड्रोन से किया पीछा, फिर...
Bachu kadu Protest
बच्चू कडू कौन हैं? कैसे बन गए महाराष्ट्र में किसान आंदोलन का चेहरा, डिमांड्स में कितना दम

कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने मौके से कई अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी कब्जे में लिए हैं. बताया जा रहा है कि फिलहाल इस मामले में चार संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ की जा रही है. हालांकि अभी तक किसी की औपचारिक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है.

सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के बाद डीआरआई की एक टीम नवसारी परिसर स्थित जीएसटी भवन में डेरा डाले हुए है और आगे की पूछताछ और तकनीकी जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तीन से चार अलग-अलग टीमों को लगाया गया था, ताकि ड्रग्स तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क तक पहुंच बनाई जा सके.

Advertisement

4 संदिग्धों से पूछताछ

सूत्रों का यह भी कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए अमरावती से जुड़े अंतरराज्यीय और संगठित ड्रग्स तस्करी रैकेट का खुलासा होने की संभावना है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि यह ड्रग्स खेप कहां से लाई गई थी, इसे कहां सप्लाई किया जाना था और इस नेटवर्क से कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं.हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक डीआरआई की ओर से कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement