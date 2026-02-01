अमरावती में DRI की बड़ी कार्रवाई, फ्लैट से 10 करोड़ का MD ड्रग्स बरामद

महाराष्ट्र के अमरावती में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नागपुर स्थित राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने करीब 5 किलो एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स जब्त की है. जब्त किए गए मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

और पढ़ें

सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई केंद्रीय एजेंसी को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर की गई. डीआरआई की टीम ने अमरावती के गाडगे नगर थाना क्षेत्र स्थित एक रिहायशी फ्लैट पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान फ्लैट से भारी मात्रा में प्रतिबंधित एमडी ड्रग्स बरामद होने की बात सामने आई है.

5 किलो एमडी ड्रग्स जब्त

कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने मौके से कई अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी कब्जे में लिए हैं. बताया जा रहा है कि फिलहाल इस मामले में चार संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ की जा रही है. हालांकि अभी तक किसी की औपचारिक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है.

सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के बाद डीआरआई की एक टीम नवसारी परिसर स्थित जीएसटी भवन में डेरा डाले हुए है और आगे की पूछताछ और तकनीकी जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तीन से चार अलग-अलग टीमों को लगाया गया था, ताकि ड्रग्स तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क तक पहुंच बनाई जा सके.

Advertisement

4 संदिग्धों से पूछताछ

सूत्रों का यह भी कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए अमरावती से जुड़े अंतरराज्यीय और संगठित ड्रग्स तस्करी रैकेट का खुलासा होने की संभावना है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि यह ड्रग्स खेप कहां से लाई गई थी, इसे कहां सप्लाई किया जाना था और इस नेटवर्क से कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं.हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक डीआरआई की ओर से कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है.

---- समाप्त ----