प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र में शोक, पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख भावुक होकर रो पड़े

महाराष्ट्र के बारामती के पास हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई. इस घटना के बाद राज्यभर में शोक है. नागपुर में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख भावुक हो उठे और मीडिया के सामने उनके आंसू छलक पड़े.

पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की आंखों से छलके आंसू. (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के बारामती में आज एनसीपी नेता अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें अजित पवार सहित पांच लोगों की जान चली गई. इस घटना के बारे में पता चला तो राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

बारामती के पास हुए विमान हादसे को लेकर सामने आ रही खबरों के बाद अनिल देशमुख खुद को संभाल नहीं पाए और फफक पड़े. वे मीडिया के सामने आए, लेकिन इतने भावुक थे कि बात तक नहीं कर पाए.

दरअसल, अजित पवार एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती जा रहे थे. आज उन्हें चार सभाओं को संबोधित करना था. इसी दौरान हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले उनका निजी विमान खेतों में गिरकर क्रैश हो गया.

हादसे के बाद विमान में आग लग गई और मलबे से धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए. मौके पर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और पुलिस व प्रशासन की टीमें भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं. विमान में कुल पांच लोग सवार थे, हादसे में सभी की जान चली गई.

यह भी पढ़ें: आसमान में लड़खड़ाया, खोया कंट्रोल, फिर 5 धमाके... अजित पवार के प्लेन क्रैश की आंखों देखी

नागपुर में मीडिया से बात करते समय अनिल देशमुख बेहद भावुक नजर आए. घटनास्थल पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं. मलबे को हटाने और स्थिति को नियंत्रण में लाने का काम जारी है. पूरे घटनाक्रम को लेकर एजेंसियां जांच में जुटी हैं.

रनवे तक नहीं पहुंच पाया विमान

प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि यह घटना करीब 8 बजकर 45 मिनट की है. विमान घर के ऊपर से नीचे की ओर गुजरता हुआ दिखाई दिया, जबकि उस वक्त वह भैंसों के साथ बाहर खड़ी थी. कुछ ही पलों में विमान जमीन की ओर गिर गया और जोरदार विस्फोट हुआ. प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि विमान रनवे तक पहुंच ही नहीं पाया था.

धमाके और आग का मंजर देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई. डर के बावजूद स्थानीय लोग बाल्टी में पानी लेकर मदद के लिए दौड़े. घटनास्थल पर मलबे के बीच कुछ शव दिखे, जिन्हें देखकर लोग सहम गए. स्थानीय लोगों ने शवों को ढकने के लिए कंबल दिए. भय और सदमे का माहौल रहा.

---- समाप्त ----
