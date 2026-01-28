scorecardresearch
 
आसमान में लड़खड़ाया, खोया कंट्रोल, फिर 5 धमाके... अजित पवार के प्लेन क्रैश की आंखों देखी

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान मुंबई से बारामती जाते समय लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. विमान खेतों में गिरते ही आग लग गई और इसमें सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे के वक्त विमान लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बगल के इलाके में गिरा और पांच धमाके हुए.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे. बुधवार को मुंबई से बारामती जाते हुए उनका प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया. खेतों में क्रैश हुआ यह विमान गिरते ही पूरी तरह जल गया. इसके कारण इस विमान सवार सभी पांच लोगों (अजित पवार सहित) की मौत हो गई. चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया.

गिरते ही प्लेन में लगी आग

एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे. इलाके में चुनाव प्रचार के चार कार्यक्रमों में शामिल होना था. जहां हादसा हुआ, वो बारामती के आसपास का इलाका है. खेतों में विमान गिरा. विमान जैसे ही जमीन पर गिरा, तुरंत उसमें आग लग गई. मलबे से धुआं निकलता देख और आवाज सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे.

यह भी पढ़ेंः Ajit Pawar Plane Crash LIVE: बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, आग का गोला बन गया विमान, पत्नी सुनेत्रा पवार-बहन सुप्रिया दिल्ली से रवाना

क्रैश होने के बाद पांच धमाके हुए
अजित पवार का विमान लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बगल मौजूद इलाके में गिर गया. लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया. चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया. क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

क्या बोले प्रत्यक्षदर्शी?
एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैंने देखा कि प्लेन नीचे आता जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगा. फिर वह गांव से यहां तक आ गया. पहले तो पता नहीं चला कि किसका प्लेन है. पहले तो लगा कि यहां पायलट ट्रेनिंग सेंटर है, उसी का विमान होगा. बाद में पता चला कि ये दादा (अजित पवार) का विमान है. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि गिरने से पहले विमान लड़खड़ाया, फिर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा. चार से पांच विस्फोट भी हुए. इसके बाद तेजी से आग की लपटें उठने लगीं.

क्या बोले बारामती के एसपी ग्रामीण
बारामती एसपी ग्रामीण संदीप सिंह ने बताया, "लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लैन क्रैश हुआ है. इसमें एयरक्राफ्ट क्रू भी शामिल थे. तीन शव बरामद किए जाने के बाद अस्पताल भेजा गया है. जो भी पहचान होगी, उसकी जानकारी दी जाएगी." उन्होंने आगे बताया कि हमें कथित तौर पर पता चला है कि प्लेन लैंडिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ दिख रहा था. वास्तविक कारण क्या है, इसकी जानकारी मिलने पर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें- बिखरा मलबा, दूर तक धुआं ही धुआं... जहां क्रैश हुआ अजित पवार का विमान, देखें VIDEO

हवाई पट्टी पहुंचने से पहले ही हुआ क्रैश
बारामती में बुधवार यानी आज अजित पवार को पहुंचना था, जहां उनकी चार पब्लिक मीटिंग होने वाली थी और वह जनसभा को संबोधित करने वाले थे. प्लेन क्रैश की साइट पर आसपास के लोग पहुंचे और वहां भीड़ जमा हो गई. प्लेन लैंडिंग के हवाई पट्टी के लिए उतर रह था, लेकिन हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि लैंडिंग रनवे से लगभग तीन किलोमीटर पहले ही यह हादसा हो गया. 

यह भी पढ़ेंः छोटे पवार, बड़ी पावर... कैसे चाचा की छाया से निकलकर अजित पवार बने महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह

राहत कार्य में जुटी पुलिस प्रशासन की टीमें
हादसे के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं. अधिकारियों ने घटनास्थल को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की. मौके पर विमान का मलबा पड़ा हुआ है, जिससे लगातार धुआं उठ रहा है. आसपास के लोग बाल्टियों में पानी लेकर पहुंचे थे. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि आम जनता में भी शोक की लहर दौड़ गई.

क्रैश प्लेन की पूरी डिटेल
जिस प्लेन में अजित पवार सवार थे वह Learjet 45XR था. यह विमान VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का बताया जा रहा है, जो भारत की प्रमुख नॉन-शेड्यूल्ड (चार्टर) विमान ऑपरेटिंग कंपनियों में से एक है.

बता दें कि Learjet 45XR (रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK) एक हाई-परफॉर्मेंस सुपर-लाइट बिजनेस जेट है, जिसे तेज रफ्तार, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के लिए जाना जाता है. यह विमान आमतौर पर शॉर्ट और मीडियम रूट्स की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. विमान का विंगस्पैन करीब 47 फीट है और इसका वजन लगभग 9,752 किलोग्राम बताया जाता है.

1990 के दशक में डिजाइन हुआ
Learjet 45 मॉडल को 1990 के दशक में डिजाइन किया गया था. इसे “सुपर-लाइट” बिजनेस जेट कैटेगरी में Cessna Citation Excel के विकल्प के तौर पर पेश किया गया था. इसमें केबिन में खड़े होने की जगह नहीं है, लेकिन Learjet सीरीज़ की पहचान रही है हाई-स्पीड परफॉर्मेंस जिसके कारण इसे पसंद किया गया. 

VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना और मालिकाना हक वीके सिंह के पास है. कंपनी प्राइवेट जेट चार्टर, हेलिकॉप्टर रेंटल, मेडिकल इवैकुएशन (एयर एम्बुलेंस) और एयरक्राफ्ट लीजिंग जैसी सेवाओं में महारत हासिल है. इसकी फ्लीट में Learjet 45XR के अलावा Beechcraft Super King Air B200 और Agusta 109 हेलिकॉप्टर जैसे विमान शामिल हैं. कंपनी का हे़डऑफिस नई दिल्ली के महिपालपुर में स्थित है और यह एंड-टू-एंड एविएशन कंसल्टेंसी और एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सेवाएं भी देती है.

