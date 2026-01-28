महाराष्ट्र की राजनीत‍ि के बड़े नाम और उपमुख्यमंत्री अज‍ित पवार का बुधवार (28 जनवरी) को बारामती के पास प्लेन क्रैश में न‍िधन हो गया. हादसे में कुल पांच लोगों की मौत हुई. अज‍ित पवार को बारामती में बुधवार यानी आज पहुंचना था, जहां उनकी चार पब्लिक मीटिंग होने वाली थी और वह जनसभा को संबोधित करने वाले थे. लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. 66 साल के अजित पवार के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक रखा गया है.

महाराष्ट्र के ड‍िप्टी सीएम अज‍ित पवार हादसे से पहले लगातार राजनैत‍िक तौर पर सक्रिय थे. अजीत पवार ने हादसे से एक द‍िन पहले यानी मंगलवार (27 जनवरी) को कैब‍िनेट मीट‍िंग में हिस्सा ल‍िया था. जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी. इस दौरान कई कामों को मंजूरी दी गई.

🔸 CM Devendra Fadnavis chaired a meeting of the Cabinet Committee on Infrastructure. DCM Ajit Pawar, Minister Chandrashekhar Bawankule, and concerned officials were present.



🔸 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक. यावेळी… pic.twitter.com/WzYkVZocYf — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 27, 2026

मुंबई व नवी मुंबई विमानतळ मेट्रोने जोडणार, गडचिरोलीत नवेगाव मोर ते सुरजागडदरम्यान चार पदरी महामार्गास मान्यता



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक पार पडली.



छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी… बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान राज्य में चल रही और प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई. — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 27, 2026



CMO महाराष्ट्र के आध‍िकार‍िक 'एक्स' अकाउंट के अनुसार- देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) समिति की बैठक हुई. यह बैठक मुंबई स्थित मंत्रालय में दोपहर 1.15 बजे आयोजित की गई.

मीटिंग में इन बातों पर हुई थी चर्चा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई में कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक हुई थी. बैठक में मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.



वहीं मेट्रो लाइन-8 छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक बनने की योजना बनाई गई.बैठक में नासिक शहर के चारों ओर 66 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के निर्माण को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा गढ़चिरौली जिले में नवेगांव मोरे से सुरजागढ़ तक फोरलेन सीमेंट कंक्रीट हाईवे बनाने के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

26 जनवरी को गणतंत्र द‍िवस के कार्यक्रम में ल‍िया ह‍िस्सा

वहीं अज‍ित पवार ने 26 जनवरी को गणतंत्र द‍िवस के द‍िन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था, इसके फोटो और वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए थे. अजित पवार ने पुणे में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया. इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. समारोह का आयोजन पूरे राजकीय प्रोटोकॉल के साथ किया गया.

ध्वजारोहण के बाद अजित पवार ने पुलिस और सशस्त्र बलों की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च-पास्ट का निरीक्षण किया. परेड में विभिन्न पुलिस बलों और सुरक्षा एजेंसियों की टुकड़ियों ने भाग लिया. उपमुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित भी किया.

अजित पवार के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के चलते राज्य सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है. सरकार के आदेश के अनुसार बुधवार, 28 जनवरी 2026 को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. राजकीय शोक की अवधि 28 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक रहेगी. इस दौरान राज्य के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा.सरकार ने कहा है कि शोक अवधि में सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द रहेंगे.

