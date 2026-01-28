scorecardresearch
 
सामने आई अज‍ित पवार की आख‍िरी कैब‍िनेट मीट‍िंग की तस्वीर, इन मुद्दों पर लगी थी मोहर... कौन-कौन हुआ शाम‍िल?

महाराष्ट्र के ड‍िप्टी सीएम अज‍ित पवार का बारामती के पास बुधवार (28 जनवरी) प्लेन कैश में न‍िधन हो गया है. लेकिन हादसे से एक द‍िन पहले वो कैबिनेट मीट‍िंग में शाम‍िल हुए थे और इसे लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी तस्वीरें भी शेयर की थीं. वहीं अजित पवार के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक रखा गया है.

अजित पवार की कैबिनेट बैठक की कल 27 जनवरी की तस्वीर (Photo: X@CMOMaharashtra)
महाराष्ट्र की राजनीत‍ि के बड़े नाम और उपमुख्यमंत्री अज‍ित पवार का बुधवार (28 जनवरी) को बारामती के पास प्लेन क्रैश में न‍िधन हो गया. हादसे में कुल पांच लोगों की मौत हुई. अज‍ित पवार को बारामती में बुधवार यानी आज पहुंचना था, जहां उनकी चार पब्लिक मीटिंग होने वाली थी और वह जनसभा को संबोधित करने वाले थे. लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. 66 साल के अजित पवार के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक रखा गया है. 

महाराष्ट्र के ड‍िप्टी सीएम अज‍ित पवार हादसे से पहले लगातार राजनैत‍िक तौर पर सक्रिय थे. अजीत पवार ने  हादसे से एक द‍िन पहले यानी मंगलवार (27 जनवरी) को कैब‍िनेट मीट‍िंग में हिस्सा ल‍िया था. जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी. इस दौरान कई कामों को मंजूरी दी गई.   


CMO महाराष्ट्र के आध‍िकार‍िक 'एक्स' अकाउंट के अनुसार- देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) समिति की बैठक हुई. यह बैठक मुंबई स्थित मंत्रालय में दोपहर 1.15 बजे आयोजित की गई.
यह भी पढ़ें: 'समर्प‍ित नेता खो दिया...', अजित पवार के न‍िधन पर सच‍िन तेंदुलकर का छलका दर्द, हुए भावुक

मीटिंग में इन बातों पर हुई थी चर्चा 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई में कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक हुई थी. बैठक में मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

यह भी पढ़ें: प्लेन क्रैश से पहले महाराष्ट्र के ड‍िप्टी सीएम अज‍ित पवार का अंत‍िम पोस्ट, जानें क‍िसे याद किया?

वहीं मेट्रो लाइन-8 छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक बनने की योजना बनाई गई.बैठक में नासिक शहर के चारों ओर 66 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के निर्माण को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा गढ़चिरौली जिले में नवेगांव मोरे से सुरजागढ़ तक फोरलेन सीमेंट कंक्रीट हाईवे बनाने के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

26 जनवरी को गणतंत्र द‍िवस के कार्यक्रम में ल‍िया ह‍िस्सा 
वहीं अज‍ित पवार ने 26 जनवरी को गणतंत्र द‍िवस के द‍िन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था, इसके फोटो और वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए थे. अजित पवार ने पुणे में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया. इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. समारोह का आयोजन पूरे राजकीय प्रोटोकॉल के साथ किया गया.

ध्वजारोहण के बाद अजित पवार ने पुलिस और सशस्त्र बलों की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च-पास्ट का निरीक्षण किया. परेड में विभिन्न पुलिस बलों और सुरक्षा एजेंसियों की टुकड़ियों ने भाग लिया. उपमुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित भी किया.

अजित पवार के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के चलते राज्य सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है. सरकार के आदेश के अनुसार बुधवार, 28 जनवरी 2026 को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. राजकीय शोक की अवधि 28 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक रहेगी. इस दौरान राज्य के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा.सरकार ने कहा है कि शोक अवधि में सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द रहेंगे.

 

