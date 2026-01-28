scorecardresearch
 
'समर्प‍ित नेता खो दिया...', अजित पवार के न‍िधन पर सच‍िन तेंदुलकर का छलका दर्द, हुए भावुक

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने मराठी और अंग्रेजी में भावुक श्रद्धांजलि दी. उन्होंने अजित पवार को महाराष्ट्र के लिए समर्पित जननेता बताया. सचिन के इस संदेश के बाद सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई और हजारों लोगों ने उनके पोस्ट पर संवेदनाएं व्यक्त कीं.

अज‍ित पवार के न‍िधन पर सच‍िन तेंदुलकर हुए इमोशनल (Photo: ITG)
भारत के महान क्रिकेटर और पूर्व राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर मराठी और अंग्रेजी भाषा में पोस्ट साझा कर पवार को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई.

सचिन तेंदुलकर ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट @sachin_rt पर लिखा कि अजित पवार के निधन की खबर सुनकर उन्हें बेहद दुख हुआ है. मराठी और अंग्रेजी भाषा में किए गए पोस्ट में सचिन ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए काम करने वाले एक अच्छे नेता को राज्य ने अचानक खो दिया है.

यह भी पढ़ें: प्लेन क्रैश से पहले महाराष्ट्र के ड‍िप्टी सीएम अज‍ित पवार का अंत‍िम पोस्ट, जानें क‍िसे याद किया?

उन्होंने लिखा कि वह पवार परिवार के दुख में सहभागी हैं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति देने की प्रार्थना करते हैं. सचिन ने अपने संदेश के अंत में 'भावपूर्ण श्रद्धांजल‍ि. ऊं शांत‍ि' लिखा. सच‍िन के इस पोस्ट पर अज‍ित पवार को कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी श्रद्धांजल‍ि दी. 

अजित पवार के निधन की खबर के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर है. वह राज्य के एक प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे और लंबे समय तक सत्ता और संगठन में अहम भूमिका निभाते रहे.
यह भी पढ़ें: चाचा शरद से खत्म हो जाएं भतीजे के पारिवारिक विवाद, अज‍ित पवार की मां ने जताई इच्छा

ध्यान रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान बारामती के पास बुधवार (28 जनवरी) को क्रैश हो गया. विमान गिरते ही आग लग गई, जिससे सभी पांच लोगों की मौत हो गई. अज‍ित पवार को बारामती में बुधवार यानी आज अजित पवार को पहुंचना था, जहां उनकी चार पब्लिक मीटिंग होने वाली थी और वह जनसभा को संबोधित करने वाले थे. अज‍ित पवार मुंबई में कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद एक निजी कंपनी के चार्टर्ड विमान से बारामती के लिए रवाना हुए थे. विमान हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई.

 

---- समाप्त ----
