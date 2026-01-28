Ajit Pawar Last Post: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार मंगलवार को एक विमान हादसे का शिकार हो गए. हादसे में अज‍ित पवार की मौत हो गई. अजित पवार मुंबई में कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद एक निजी कंपनी के चार्टर्ड विमान से बारामती के लिए रवाना हुए थे. विमान हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई. समाचार एजेंसी PTI ने अज‍ित पवार की मौत की पुष्ट‍ि की.

बताया जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हो गया. यह दुर्घटना उस समय हुई, जब अजित पवार पुणे जिले में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए बारामती पहुंच रहे थे.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में अजित पवार को गंभीर चोटें आई थीं. वहीं अज‍ित पवार ने हादसे से कुछ म‍िनट पहले ही एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था. जहां उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनान लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर याद किया था.

अज‍ित पवार का अंत‍िम पोस्ट (Photo: Screengrab)



अज‍ित ने यह पोस्ट बुधवार (28 जनवरी) को 8 बजकर 57 म‍िनट पर एक्स पर क‍िया था. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था - महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वराज्य के प्रचारक, 'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया! उनकी देशभक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी.

हादसा रनवे पर लैंड‍िंंग के दौरान हुआ. हादसे के बाद व‍िमान धूं-धूं कर जल गया. व‍िमान में कुल म‍िलाकर 5 लोगों की जान गई. DGCA ने पुष्ट‍ि की है कि व‍िमान में अज‍ित पवार भी थे. हालांकि व‍िमान हादसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या रही, इस बारे में अभी शुरुआती जानकारी सामने नहीं आई है.

