इधर चल रहा था अजित पवार का अंतिम संस्कार, उधर भीड़ में चोरों ने उड़ा दिए 20 लाख के गहने और कैश

अजीत पवार के अंतिम संस्कार के दौरान बारामती में उमड़ी भारी भीड़ का फायदा उठाकर सोने की चेन और नकदी चोरी करने वाले 7 अंतर जिला चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. करीब 20.5 लाख रुपये की चोरी का खुलासा हुआ है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ और बरामदगी में जुटी है.

पुलिस ने 7 चोरों को किया गिरफ्तार (Photo: Vasant Pralhad More/ITG)
बारामती में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करने वाले 7 अंतर जिला चोरों को बारामती तालुका पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने भीड़ में शामिल लोगों के गले से सोने की चेन और नकदी चोरी की थी. इस चोरी में करीब 20 लाख 50 हजार रुपये के सोने और कैश के नुकसान की बात सामने आई है.

जानकारी के मुताबिक 28 तारीख को एक प्लेन क्रैश में उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार की मौत हो गई थी. इसके बाद 29 तारीख को बारामती में उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान महाराष्ट्र के कई नेता, नागरिक, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थीं. इसी भारी भीड़ के बीच चोरों ने वारदात को अंजाम दिया.

भीड़ का फायदा उठाकर चोरी

इस मामले में रंजीत बालासाहेब जाधव सहित कई पीड़ितों ने बारामती तालुका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायतकर्ताओं में विश्वजीत अनिल तुपे, अंकुश शांताराम दिघे, प्रशांत लक्ष्मण सपकाल, विकास कैलाश भागवत, रंजीत मधुकर भोंगले और अन्य नागरिक शामिल हैं. सभी के गले से सोने की चेन, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई.

केस दर्ज होते ही पुलिस ने तकनीकी और गोपनीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की. जांच के दौरान राजकुमार बाबूराव आठवले, मोहम्मद अनीस मोहम्मद यूनुस, एजाज भागु मिरावले, मोहम्मद सादिक मोहम्मद गफार, बालू उर्फ दत्तात्रय बबन धोत्रे, तुषार कैलास मसल और नितीन अंकुश गायकवाड़ को गिरफ्तार किया गया. सभी आरोपी अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं.

पुलिस ने 7 चोरों को किया गिरफ्तार

पुलिस आरोपियों से चोरी का सोना और नकदी बरामद करने के प्रयास कर रही है और उनसे गहन पूछताछ जारी है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप गिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादर, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन राठौड़ और पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव के मार्गदर्शन में की गई.
 

