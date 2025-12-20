ट्रेन के कोच में 22 वर्षीय युवती से रेप, सेना का जवान गिरफ्तार

झारखंड के रांची में एक आर्मी जवान को ड्यूटी के दौरान 22 साल की एक महिला के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे टाटीसिलवाई रेलवे स्टेशन पर हुई, जब महिला रांची के लिए ट्रेन पकड़ने का इंतज़ार कर रही थी.

अधिकारी ने बताया कि 42 साल का जवान उसे ट्रेन के एक खाली कोच में ले गया और कथित तौर पर महिला के साथ रेप किया. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के अधिकारी ने कहा कि आर्मी का जवान एक डिफेंस लॉजिस्टिक्स ट्रेन की सुरक्षा में ड्यूटी पर था. खबर है कि जब उसने यह जुर्म किया तो वह नशे में था.

आरोपी जवान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सरहा पुलिस स्टेशन इलाके का रहने वाला है और पंजाब के पटियाला में 42 मीडियम रेजिमेंट में तैनात था. अधिकारी ने बताया कि युवती की मदद के लिए चीखने की आवाज़ सुनकर रेलवे स्टेशन पर लोग इकट्ठा हो गए और शोर मचाया. जिसके बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची.

जवान ने पकड़े जाने से पहले भागने की कोशिश की और उसे चोटें आईं. महिला के बयान के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है. आरोपी जवान को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

