scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संभल: गैंगरेप के बाद महिला को जिंदा जलाने वाले 4 दरिंदों को उम्रकैद, 8 साल बाद मिला इंसाफ

उत्तर प्रदेश के संभल में 2018 के रूह कंपा देने वाले गैंगरेप और हत्या मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अपर सत्र पोक्सो कोर्ट ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता ने दम तोड़ने से पहले फोन पर आपबीती रिकॉर्ड की थी, जो न्याय दिलाने में अहम साबित हुई.

Advertisement
X
संभल गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद (Photo- ITG)
संभल गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: संभल जिले के थाना राजपुरा क्षेत्र स्थित पाठकपुर गांव में साल 2018 में एक महिला के साथ गैंगरेप कर उसे जिंदा जलाने के मामले में आज न्याय हुआ है. अपर सत्र पोक्सो कोर्ट के जज अवधेश कुमार सिंह ने चार दोषियों- आराम सिंह, महावीर, गुल्लू और भोना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

कोर्ट ने इन सभी दोषियों पर कुल 1 लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले का पांचवा दोषी चरन सिंह नाबालिग है. इन्होंने वारदात के बाद पीड़िता को आग के हवाले कर दिया था, जिसने मरने से पहले परिजनों को फोन कर पूरी घटना बताई थी.

यह मामला 8 साल पहले देशभर में चर्चा का विषय बना था क्योंकि पीड़िता ने आग की लपटों में घिरे होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार को फोन किया. परिजनों के फोन में उसकी आवाज और दरिंदगी की कहानी रिकॉर्ड हो गई थी. इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत माना गया. उस समय इस संवेदनशील मामले को रफा-दफा करने की कोशिश के चलते संभल के तत्कालीन एसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

संभल: हिंसा के पत्थरों से बना दी पुलिस चौकी
संभल में तैयार पुलिस चौकी का होने जा रहा उद्घाटन. (Photo: ITG)
संभल हिंसा में फेंके गए थे जो पत्थर, उन्हीं से बनी पुलिस चौकी... वैदिक मंत्रों के साथ होगा उद्घाटन
मथुरा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किया गया अतिरिक्त फोर्स. (Photo: Screengrab)
मथुरा, संभल और अयोध्या... बाबरी मस्जिद की बरसी पर यूपी में हाई अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही नजर
Four murderers of Aniket Sharma, including his father, arrested by police (Photo- ITG)
'कातिल' बाप! जवान बेटे को मरवा दिया, हत्या से पहले करवाया था 2.10 करोड़ का बीमा
Jagadguru Swami Rambhadracharya (File Photo)
जगद्गुरु रामभद्राचार्य की WIFE वाली फुलफॉर्म में कितनी सच्चाई?

'आजतक' ने प्रमुखता से उठाई थी आवाज

Advertisement

2018 में जब यह घटना हुई थी, तब 'आजतक' ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया था. चंदौसी कोर्ट में आज 19 दिसंबर के दौरान परिजनों के वकील ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की अपील की थी, हालांकि कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए चारों को ताउम्र कैद की सजा दी. 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पीड़िता के परिवार को वह न्याय मिल गया जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement