scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

निहारते रहे, फिर भावुक होकर सीने से लगाया... स्पेन के कपल ने अनाथ बच्ची को लिया गोद, बोले- बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद

बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर को मनोकामना लिंग कहा जाता है. मान्यता है कि यहां आने वाले हर श्रद्धालु की मुराद पूरी होती है. इसी देवभूमि से जुड़ा एक भावनात्मक मामला सामने आया है. स्पेन में रहने वाले कपल मिंग्रेल और मार्का ने एक बच्ची को गोद लेकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है. कपल ने इस बच्ची को बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद बताया.

Advertisement
X
स्पेन के कपल ने अनाथ बच्ची को लिया गोद. (Photo: ITG)
स्पेन के कपल ने अनाथ बच्ची को लिया गोद. (Photo: ITG)

देवघर को लोग मनोकामनाओं की नगरी कहते हैं. यहां आने वाला हर श्रद्धालु किसी न किसी उम्मीद के साथ बाबा बैद्यनाथ के दरबार में माथा टेकता है. देवघर में आस्था के साथ इंसानियत और ममता की एक ऐसी कहानी सामने आई, जिसने दिल छू लिया. स्पेन में रहने वाले कपल मिंग्रेल और मार्का जब देवघर पहुंचे, तो कोई नहीं जानता था कि उनकी यह यात्रा किसी बच्चे की पूरी दुनिया बदल देगी. यह कपल धार्मिक परंपराओं से खुद को ज्यादा नहीं जोड़ता, लेकिन देवघर की पवित्र धरती पर कदम रखते ही उनके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली थी.

देवघर के शिशु गृह में एक नन्ही सी बच्ची थी... मासूम और अपनों के इंतजार में. जब मिंग्रेल और मार्का की नजर उस बच्ची पर पड़ी, तो मानो वक्त थम गया. बच्ची को गोद में लेते ही मार्का की आंखें भर आईं. वह पल उनके लिए सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि एक अधूरी जिंदगी के पूरा होने का एहसास था. उन्होंने बच्ची को सीने से लगाया और देर तक निहारते रहे, जैसे बरसों से इसी पल का इंतजार कर रहे हों.

foreign couple spain adopts orphan girl deoghar blessing baba baidyanath

सम्बंधित ख़बरें

दूल्हे ने पेश की मिसाल, दहेज के ₹21 लाख लौटाए
Baghpat Cow
मुस्लिम युवकों ने गाय को रेस्क्यू कर पेश की मिसाल
पूजा जाट ने 7वां स्थान हासिल किया. (Photo: ITG)
नशे के आदी थे पिता, भाई ने खेतों में मेहनत की, कर्ज लेकर पढ़ाया... बहन बन गई DSP
Colonel Sofia Qureshi
वडोदरा की रहने वाली हैं कर्नल सोफिया कुरैशी... ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताकर नारी शक्ति की बनीं मिसाल
दहेज प्रथा से मुक्त गांव... थाने में दर्ज नहीं एक भी मामला, इस समुदाय ने पेश की मिसाल
दहेज प्रथा से मुक्त गांव... थाने में दर्ज नहीं एक भी मामला, इस समुदाय ने पेश की मिसाल

मार्का और मिंग्रेल ने भावुक स्वर में कहा कि आज हमारी फैमिली पूरी हो गई है. यह बच्ची हमारे लिए बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद है. कपल का कहना है कि लंबे समय से उन्हें एक बच्चे की चाह थी. इस बच्ची के आने से उनकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है. उनके अनुसार, अब उनकी फैमिली पूरी हो गई है और वे खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 11 बच्चों के बेरोजगार पिता की कहानी... 1 बेटी को दे दिया गोद, बाकी सभी की उठा रहे जिम्मेदारी

इस भावुक कहानी के पीछे एक मजबूत और जिम्मेदार व्यवस्था भी थी. देवघर जिला प्रशासन की निगरानी में दत्तक ग्रहण की पूरी प्रक्रिया पूरी की गई.

foreign couple spain adopts orphan girl deoghar blessing baba baidyanath

उपायुक्त की अध्यक्षता में विशिष्ट दत्तक समिति की बैठक हुई, जिसमें हर दस्तावेज, हर नियम और हर पहलू की गहन जांच की गई. दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत केंद्रीय बाल कल्याण समिति के सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया. इसके बाद अंतिम आदेश जारी हुआ और बच्ची को एक सुरक्षित, स्नेहिल परिवार मिल गया.

foreign couple spain adopts orphan girl deoghar blessing baba baidyanath

जिला प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ एक दत्तक ग्रहण नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है. प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कोई अनाथ या परित्यक्त बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे आए. इससे न सिर्फ बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा. मिंग्रेल और मार्का के चेहरे पर सुकून था. उनकी गोद में एक बच्ची थी, और आंखों में एक नया सपना. जहां एक अनाथ बच्ची को परिवार मिला, तो वहीं एक कपल के लिए यह जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement