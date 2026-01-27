बर्फबारी से हिमाचल में 1200 सड़कें ब्लॉक, कोल्ड वेव का अलर्ट... हिला टूरिज्म सेक्टर

हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से राज्य भर में 1,250 से अधिक सड़कें बंद हो गईं. देश के अलग-अलग इलाकों से टूरिस्ट शिमला पहुंचे थे बर्फ देखने लेकिन अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. हिमाचल की वादियों में मौज लेने गए लोग सड़क जाम होने की वजह से फंस गए हैं. लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सड़कों को बहाल करने के लिए करीब 3,500 मशीनें और जेसीबी तैनात की हैं. लाहुल और स्पीति के ताबो गांव में तापमान शून्य से 10.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहुल-स्पीति में भारी बर्फबारी का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. शिमला, सोलन और कांगड़ा सहित अन्य जिलों में बिजली और तेज हवाओं के साथ 'येलो अलर्ट' प्रभावी है. पर्यटकों को भारी ट्रैफिक जाम और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

हालांकि, सरकार इस बर्फबारी को फसलों और जल स्रोतों के पुनर्भरण के लिए फायदेमंद मान रही है. प्रशासन ने पर्यटकों से जिम्मेदारी से यात्रा करने और मौसम की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है.

काम पर लगी कई हजार मशीनें...

PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह के मुताबिक, सरकार सड़कों को खोलने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. सूबे राज्य के कई हिस्सों में स्नो ब्लोअर और जेसीबी मशीनें तैनात हैं. उन्होंने बताया कि हिमाचल में कुल 3,500 मशीनें काम पर लगी हैं और जरूरत पड़ने पर इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी. मंत्री ने किसानों और बागवानों को बधाई देते हुए कहा कि यह बर्फबारी आगामी फसलों, विशेषकर पहाड़ी इलाकों के बगीचों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

पर्यटकों में उत्साह लेकिन मुश्किल सफर...

सड़कों के बंद होने और कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटकों का तांता लगा हुआ है. दिल्ली से आए सैलानी दानियाल ने बताया कि ट्रैफिक और बर्फ की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं.

वहीं, तैयबा नाम की पर्यटक ने साझा किया कि सुबह के वक्त पीने का पानी और चाय मिलना भी मुश्किल हो गया था. सड़कें फिसलन भरी हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे पर्यटक काफी असमंजस में हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी!

शिमला स्थित मौसम केंद्र ने मंगलवार को भारी हिमपात की भविष्यवाणी की है. कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहुल-स्पीति के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, जहां भारी बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना है.

वहीं, शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इन इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और शीत लहर चलने का अनुमान है.

(With inputs from ANI and PTI)

